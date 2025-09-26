Береговая охрана США изъяла кокаин на сотни миллионов долларов 1 26.09.2025, 21:51

Конфисковано более 13,5 тонн наркотического вещества.

Американская береговая охрана провела серию операций в море, в результате которых было конфисковано более 13,5 тонн кокаина общей стоимостью свыше $220 млн. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Береговая охрана США заявила, что изъяла кокаин на более чем 220 миллионов долларов в результате серии недавних перехватов якобы лодок с наркотиками», — указал вещатель.

Рейды проходили в акваториях у берегов Мексики, Центральной и Южной Америки в течение августа и сентября. Правоохранительные органы США опубликовали фотографию горящего судна. Однако телеканал подчеркивает, что пока неясно, как это судно воспламенилось, а также находился ли кто-то на борту.

