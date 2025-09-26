В Беларуси дорожает зарядка электромобилей 1 26.09.2025, 22:27

Новые цены вступят в силу с 6 октября.

Плохие новости для владельцев электрокаров – стоимость их зарядки вырастет с 6 октября, сообщает «Белтелеком».

Речь идет о зарядных станциях Evika!, которые и принадлежат компании. Цены выросли как для физических, так и юридических лиц.

Также «Белтелеком» ввел новый вид платы – за простой машины. Теперь, если машина с 08:00 до 22:00 будет находиться на парковочном месте спустя полчаса после зарядки, за это также придется заплатить.

В компании объяснили эту меру как стимулирующий фактор для водителей своевременно освобождать порты, что позволит сократить время ожидания и повысить пропускную способность станций для всех пользователей.

За 1 кВт·ч зарядки переменным током физлица теперь должны заплатить Br0,47, а юрлица и ИП – Br0,39.

Тарифы на постоянный ток выше – Br0,63 и 0,53 за 1 кВт·ч для физлиц и юрлиц соответственно.

За каждую минуту простоя машины с 08:00 до 22:00 с обычных водителей будут брать Br0,05, а с юрлиц – Br0,04.

