В Беларуси дорожает зарядка электромобилей

В Беларуси дорожает зарядка электромобилей1
- 26.09.2025, 22:27
Новые цены вступят в силу с 6 октября.
Плохие новости для владельцев электрокаров – стоимость их зарядки вырастет с 6 октября, сообщает «Белтелеком».
Речь идет о зарядных станциях Evika!, которые и принадлежат компании. Цены выросли как для физических, так и юридических лиц.
Также «Белтелеком» ввел новый вид платы – за простой машины. Теперь, если машина с 08:00 до 22:00 будет находиться на парковочном месте спустя полчаса после зарядки, за это также придется заплатить.
В компании объяснили эту меру как стимулирующий фактор для водителей своевременно освобождать порты, что позволит сократить время ожидания и повысить пропускную способность станций для всех пользователей.
За 1 кВт·ч зарядки переменным током физлица теперь должны заплатить Br0,47, а юрлица и ИП – Br0,39.
Тарифы на постоянный ток выше – Br0,63 и 0,53 за 1 кВт·ч для физлиц и юрлиц соответственно.
За каждую минуту простоя машины с 08:00 до 22:00 с обычных водителей будут брать Br0,05, а с юрлиц – Br0,04.