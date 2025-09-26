закрыть
26 сентября 2025, пятница, 23:46
Дания выделит Украине 400 млн евро военной помощи

  • 26.09.2025, 22:58
Об этом сообщил министр обороны Дании.

Министерство обороны Дании сообщило о предоставлении Украине 27-го пакета военной помощи стоимостью 1,6 миллиарда крон (примерно 400 миллионов евро).

Как отмечается на официальном сайте ведомства, часть средств будет направлена на закупку вооружения у украинских производителей с последующей передачей Силам обороны. Часть финансирования пойдет на дополнительные формы поддержки, детали которых пока не разглашаются.

«Потребность Украины в военной помощи остается огромной. Один из самых эффективных способов поддержки — это увеличение вклада в украинскую оборонную промышленность», — подчеркнул министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

