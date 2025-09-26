Дания выделит Украине 400 млн евро военной помощи 26.09.2025, 22:58

Об этом сообщил министр обороны Дании.

Министерство обороны Дании сообщило о предоставлении Украине 27-го пакета военной помощи стоимостью 1,6 миллиарда крон (примерно 400 миллионов евро).

Как отмечается на официальном сайте ведомства, часть средств будет направлена на закупку вооружения у украинских производителей с последующей передачей Силам обороны. Часть финансирования пойдет на дополнительные формы поддержки, детали которых пока не разглашаются.

«Потребность Украины в военной помощи остается огромной. Один из самых эффективных способов поддержки — это увеличение вклада в украинскую оборонную промышленность», — подчеркнул министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com