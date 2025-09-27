Экс-депутат Европарламента признался, что получал взятки за пророссийскую пропаганду 27.09.2025, 2:59

И помощь «куму Путина».

Британский политик и бывший депутат Европарламента Натан Гилл признал в суде, что получал взятки за продвижение пророссийских нарративов, пишет The New York Times.

52-летний Гилл был депутатом от Уэльса в Европарламенте с 2014 по 2020 год. Изначально он представлял правую «Партию независимости Великобритании», которая агитировала за выход страны из ЕС. Позднее вступил в правопопулистскую Reform UK, которая в настоящее время занимает лидирующие позиции в британских опросах общественного мнения. В 2021 году политик возглавлял кампанию партии на выборах в парламент Уэльса, но ныне не занимает никаких должностей.

Следствие установило, что в 2018—2019 годах Гилл восемь раз получал деньги за выполнение поручений украинца Олега Волошина — бывшего чиновника правительства Виктора Януковича и члена пророссийской партии. Волошин ему давал инструкции через WhatsApp: Гилл должен был делать заявления в Европарламенте, выступать в СМИ и даже организовать мероприятие для Виктора Медведчука — украинского политика и близкого союзника Владимира Путина.

Так, в декабре 2018 года Гилл в своей речи в Европарламенте обвинил Киев в «репрессиях» против пророссийских телеканалов. В феврале 2019-го он появился на украинском телеканале 112, повторив тезис о «преследовании Медведчука за политические взгляды». Весной того же года он помогал искать европейских политиков, готовых публично поддержать переговоры Медведчука с Россией, а в июле организовал его презентацию «Плана мира для Донбасса» прямо в Европарламенте. На следующий день Медведчук встречался с Путиным и назвал это событие успехом.

Полиция вышла на след Гилла в 2021 году, когда на его телефоне после досмотра в аэропорту Манчестера нашли переписку с Волошиным. В суде он признал восемь эпизодов получения взяток, но отверг обвинение в «систематическом сговоре».

Сейчас он находится на свободе под залог. Приговор будет вынесен в ноябре.

