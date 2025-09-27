Зеленский: Надеемся, в Венгрии услышат ключевого союзника и будут уважать Трампа
- 27.09.2025, 5:42
По его словам, сейчас никто не видит такого уважения.
Украина надеется, что в Венгрии услышат США относительно закупки российской нефти. Об этом 26 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОП, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, страна-агрессор РФ перешла в состояние, когда война «будет давать все больше проблем самой же российской системе», российской экономике и обществу.
«Критический вопрос – не снижать давление на Россию за эту войну. Санкции, ограничение торговли с Россией, ограничение схем, которые они используют и на которых зарабатывают – все это сработает», – подчеркнул Зеленский.
Как отметил президент, в Киеве ожидают утверждения 19-го пакета санкций Евросоюза против РФ, а также шаги США.
«Ценим позицию президента [США Дональда] Трампа по отношению к тем в Европе, кто до сих пор покупает российскую нефть и проводит политику зависимости от российских схем. Надеемся, что в Венгрии услышат ключевого союзника в НАТО и будут уважать президента Соединенных Штатов – сейчас никто в Европе не видит от Венгрии такого уважения», – указал Зеленский.
Он добавил, что США готовы заполнить рынок Европы энергоресурсами так, чтобы «никому не требовалось даже смотреть в сторону России».
«Ближний Восток готов работать с Европой. Каждая нация в Европе может стать сильнее без России», – резюмировал Зеленский.