Кароль Навроцкий подписал закон, который коснется белорусов в Польше 27.09.2025, 8:12

4,668

Кароль Навроцкий

Фото: Getty Images

Условия получения некоторых выплат меняются.

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который ужесточает порядок выплаты детского пособия 800+ для иностранцев, включая белорусов. Теперь выплаты будут напрямую зависеть от трудовой занятости родителей, пишет RMF FM.

Пособие 800+ в Польше — это ежемесячные выплаты в размере 800 злотых, или около 200 долларов, на каждого из детей до 18 лет.

Напомним, закон устанавливает определенные требования для выплаты пособия: чтобы получать эту сумму, иностранец обязан зарабатывать не меньше половины минимальной зарплаты по стране. В 2025 году она составляет 2333 злотых (около 640 долларов) брутто.

Исключение сделано для родителей детей с инвалидностью: при наличии у ребенка польского удостоверения инвалидности пособие будет выплачиваться независимо от профессионального статуса родителя.

Не работающие в Польше иностранцы теряют право на медицинскую реабилитацию и ряд медуслуг. Контроль за соблюдением закона будет вести ZUS (фонд соцстрахования), который ежемесячно проверяет трудовую активность и решает, выплачивать пособие или приостанавливать его.

Кроме того, подписанный Навроцким закон продлевает временную защиту для украинских беженцев, однако она будет действовать лишь до марта 2026 года.

