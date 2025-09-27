Премьер Японии призвал провести реформу Совбеза ООН 2 27.09.2025, 8:38

2,344

Москва продолжает агрессию, произвольно трактуя статью 51 Устава ООН.

Захватническая война России против Украины доказывает неспособность ООН полноценно выполнять свои функции.

Об этом заявил премьер-министр Японии Сигеру Исиба во время выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Укринформ».

По словам главы правительства, Совет Безопасности работает неэффективно и наиболее очевидным примером этого является агрессия России против Украины.

«Постоянный член Совбеза, на которого возложена особая ответственность за международный мир и безопасность, вторгся к своему соседу. Это разрушает основы международного порядка», - отметил японский премьер.

Он также напомнил, что принятие резолюций Совета Безопасности блокируется путем вето, а резолюции Генассамблеи, призывающие к выводу российских войск, «принимаются, но не реализуются».

Кроме того, подчеркнул Исиба, Москва продолжает агрессию, произвольно трактуя статью 51 Устава ООН, и оправдывая вторжение в Украину якобы правом на коллективную самозащиту.

С учетом приведенных фактов, глава правительства Японии призвал срочно реформировать Совет Безопасности ООН. В частности, он предлагает расширить перечень постоянных и непостоянных членов.

«Хотя количество членов ООН выросло вчетверо, число постоянных членов осталось неизменным со времен основания Организации. В то же время, только увеличить количество членов Совбеза недостаточно. Необходимо также рассмотреть право вето постоянных членов», - подытожил Исиба.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com