27 сентября 2025, суббота, 9:36
Премьер Японии призвал провести реформу Совбеза ООН

  • 27.09.2025, 8:38
Премьер Японии призвал провести реформу Совбеза ООН

Москва продолжает агрессию, произвольно трактуя статью 51 Устава ООН.

Захватническая война России против Украины доказывает неспособность ООН полноценно выполнять свои функции.

Об этом заявил премьер-министр Японии Сигеру Исиба во время выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Укринформ».

По словам главы правительства, Совет Безопасности работает неэффективно и наиболее очевидным примером этого является агрессия России против Украины.

«Постоянный член Совбеза, на которого возложена особая ответственность за международный мир и безопасность, вторгся к своему соседу. Это разрушает основы международного порядка», - отметил японский премьер.

Он также напомнил, что принятие резолюций Совета Безопасности блокируется путем вето, а резолюции Генассамблеи, призывающие к выводу российских войск, «принимаются, но не реализуются».

Кроме того, подчеркнул Исиба, Москва продолжает агрессию, произвольно трактуя статью 51 Устава ООН, и оправдывая вторжение в Украину якобы правом на коллективную самозащиту.

С учетом приведенных фактов, глава правительства Японии призвал срочно реформировать Совет Безопасности ООН. В частности, он предлагает расширить перечень постоянных и непостоянных членов.

«Хотя количество членов ООН выросло вчетверо, число постоянных членов осталось неизменным со времен основания Организации. В то же время, только увеличить количество членов Совбеза недостаточно. Необходимо также рассмотреть право вето постоянных членов», - подытожил Исиба.

