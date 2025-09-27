Премьер Японии призвал провести реформу Совбеза ООН

Премьер Японии призвал провести реформу Совбеза ООН2
- 27.09.2025, 8:38
- 2,344
Москва продолжает агрессию, произвольно трактуя статью 51 Устава ООН.
Захватническая война России против Украины доказывает неспособность ООН полноценно выполнять свои функции.
Об этом заявил премьер-министр Японии Сигеру Исиба во время выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Укринформ».
По словам главы правительства, Совет Безопасности работает неэффективно и наиболее очевидным примером этого является агрессия России против Украины.
«Постоянный член Совбеза, на которого возложена особая ответственность за международный мир и безопасность, вторгся к своему соседу. Это разрушает основы международного порядка», - отметил японский премьер.
Он также напомнил, что принятие резолюций Совета Безопасности блокируется путем вето, а резолюции Генассамблеи, призывающие к выводу российских войск, «принимаются, но не реализуются».
Кроме того, подчеркнул Исиба, Москва продолжает агрессию, произвольно трактуя статью 51 Устава ООН, и оправдывая вторжение в Украину якобы правом на коллективную самозащиту.
С учетом приведенных фактов, глава правительства Японии призвал срочно реформировать Совет Безопасности ООН. В частности, он предлагает расширить перечень постоянных и непостоянных членов.
«Хотя количество членов ООН выросло вчетверо, число постоянных членов осталось неизменным со времен основания Организации. В то же время, только увеличить количество членов Совбеза недостаточно. Необходимо также рассмотреть право вето постоянных членов», - подытожил Исиба.