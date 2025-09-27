закрыть
Сеанс атомного унижения Лукашенко

7
  • Андрей Карась, «Салідарнасць»
  • 27.09.2025, 8:45
  • 6,964
Сеанс атомного унижения Лукашенко

Диктатор явно перегнул палку в подхалимаже.

Во время участия в атомном форуме в Москве 25 сентября правитель Беларуси явно перегнул палку, рассыпаясь в благодарностях руководству России.

«Глобальный атомный форум» на самом деле глобальным не был, а был пропагандистским мероприятием, посвященным 80-летию атомной промышленности России, на который заглянули считанные представители других государств.

Александр Лукашенко как обычно решил подыграть руководству РФ, рассыпаясь в благодарностях за строительство атомной станции в Островце.

Но явно перегнул палку, превратив свое выступление в комедию. Газета «Коммерсант» тактично написала, что Лукашенко «был центром общего внимания на форуме».

Например, Лукашенко сказал, что в Беларуси построили не только самую современную, но и «самую красивую станцию». Он отметил, что «не знает» другой «такой страны» как Россия, которая могла бы и кредит предоставить на строительство АЭС, и поделиться передовыми технологиями.

Сколько слов «спасибо» произнес Лукашенко в этот день – не счесть. Правитель публично также благодарил конкретных российских чиновников – «Сережу» (Сергея Кириенко, первого заместителя главы администрации президента РФ) и «Алексея» (Алексея Лихачева, главу «Росатома»).

Лившийся из уст Лукашенко поток слов благодарности был настолько несоразмерен и был настолько не к месту, что высокопоставленные чиновники не скрывали улыбок.

Сергей Кириенко
Алексей Лихачев
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин

Только Путин старался сдержаться изо всех сил, пряча глаза в стол.

Андрей Карась, «Салідарнасць»

