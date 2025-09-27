Восточные государства ЕС договорились создать «стену дронов» 2 27.09.2025, 8:59

1,220

Андрюс Кубилюс

Фото: 15minut.lt

Андрюс Кубилюс раскрыл детали.

Страны на восточном фланге Европейского Союза договорились о создании «стены дронов» с передовыми технологиями обнаружения, отслеживания и перехвата. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает Reuters.

«Россия испытывает ЕС и НАТО, и наш ответ должен быть решительным, единым и немедленным», - подчеркнул он журналистам в Финляндии после видеоконференции с министрами обороны с восточного фланга ЕС и представителями Украины и НАТО.

По словам Кубилюса, участники договорились перейти от «обсуждений к конкретным действиям» и что запланированная «стена дронов» станет частью более широкой программы «Восточный фланг», которая будет включать и наземную и морскую безопасность.

«Мы рассмотрим, как создать комплексную промышленную политику Европейского Союза и финансовый инструментарий, чтобы сделать этот щит реальностью», - отметил комиссар.

В то же время он не предоставил деталей по финансированию такой стены, но представитель ЕС сообщил Reuters, что главы государств и правительств ЕС планируют провести «интенсивные» обсуждения этого вопроса в октябре.

Известно, что в этой видеоконференции приняли участие представители Болгарии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Дании.

Во время встречи Кубилюс упомянул о необходимости развития дополнительных возможностей и отметил, что вместе с национальными экспертами был разработан детальный технический план действий.

Комиссар считает, что создание сети детекторов должно быть первоочередной задачей, а системы наблюдения должны быть интегрированы, а возможности в таких сферах, как глушение и перехват БпЛА, - улучшены.

