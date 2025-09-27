В Швеции заметили подозрительные дроны возле главной военно-морской базы 27.09.2025, 9:56

Полиция открыла производство.

В ночь на 26 сентября в Швеции заметили два неизвестных дрона с мигающими огнями. Полиция открыла производство.

Об этом сообщает SVT.

Пролет подозрительных беспилотников зафиксирован в небе над архипелагом Карлскруна в Швеции, где расположена главная база Военно-морских сил страны.

Местные жители островов Стуркьо и Тюркьо сообщили о полетах подозрительных аппаратов. Правоохранители, прибыв на место, также смогли зафиксировать один из них.

Что говорят следователи

По словам дежурного следователя Маттиаса Лундгрена, речь шла о большом дроне, похожем на те, что ранее замечали над Данией и Сконе. По его данным, аппараты светились зелеными и красными огнями.

Оперативный центр подтвердил, что речь идет как минимум о двух дронах. Полиция уже начала производство по статьям о нарушении авиационного законодательства и закона об охране объектов.

Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, ни одного беспилотника пока не удалось изъять. Так же нет и подозреваемых по этому делу.

Следователи не исключают, что эти события могут быть связаны с недавними инцидентами в Дании и Норвегии, где дроны видели над аэропортом Каструп.

В командовании Воздушных сил F17 и в Военно-морских силах отметили, что официальных сообщений об инциденте они не получали.

