Представительница Международного гуманитарного фонда объяснила, почему организация рассталась с BYSOL и BY_Help 27.09.2025, 11:00

Берит Линдеман

У фондов возникли проблемы в двух сферах.

На втором Конгрессе по политическим заключенным Беларуси в Варшаве глава Норвежского хельсинкского комитета и член совета Международного гуманитарного фонда (МГФ) Берит Линдеман прокомментировала недавние громкие скандалы, связанные с двумя крупнейшими инициативами помощи. Она объяснила, почему BYSOL исключили из МГФ, а сотрудничество с BY_Help — прекращено, пишет «Зеркало».

Берит Линдеман начала с того, что работа в условиях репрессий создает постоянный конфликт между необходимостью соблюдать безопасность и потребностью в финансовом контроле. Именно в этих двух сферах у фондов возникли проблемы.

Говоря о ситуации с BYSOL, она была категорична в оценке действий сооснователя фонда Андрея Стрижака, обвиненного в харассменте.

— Послушайте, рассылать интимные фото 12 девушкам — это неприемлемо. Мы бы хотели, чтобы BYSOL как организация справился с этой ситуацией лучше. Мы были готовы к тому, чтобы BYSOL продолжил работу в Фонде, но без Андрея Стрижака на руководящих постах. Они пытались это сделать вначале, но Стрижак не согласился, и в итоге все закончилось так, как закончилось. Мне очень жаль, у них были волонтеры и активисты, которые делали прекрасную работу, но вот так вышло, — заявила Линдеман.

Напомним, 24 сентября BYSOL объявил, что Андрей Стрижак остается в фонде на шестимесячный испытательный срок в качестве консультанта, но отстранен от всех руководящих, представительских и учредительных функций. После этого решения три человека покинули команду фонда. 26 сентября стало известно, что BYSOL был единогласно исключен из состава МГФ.

Проблемы с инициативой BY_Help, по словам Линдеман, лежали в другой плоскости — безопасности и документации.

— Все вы знаете, что с BY_Help все пошло не так гладко. Было очень обидно видеть, что у них документация была не в порядке, и мы не могли продолжать их финансировать. Одной из причин, почему им не позволили продолжать работу в рамках Фонда, было наше недовольство их мерами безопасности, — объяснила она.

Ранее стало известно, что летом 2024 года у одного из волонтеров BY_Help в Беларуси силовики получили доступ к базе данных получателей помощи. Это привело к задержаниям и преследованию более 50 человек. После этого Норвежский хельсинкский комитет провел расследование, которое выявило серьезные проблемы с документацией, финансовой отчетностью и протоколами безопасности в BY_Help. В июле 2025 года инициатива объявила о своем выходе из МГФ.

