В России по поручению Путина решили ввести госучет собак

В России по поручению Путина решили ввести госучет собак16
- 27.09.2025, 11:15
С какой целью?
В России могут ввести государственный учет и обязательную маркировку домашних животных, в первую очередь собак. С таким предложением выступило Минприроды РФ. Согласно проекту корректировок в закон «Об ответственном обращении с животными», у владельцев питомцев будет право выбрать способ маркировки — чипирование или специальный ошейник. «Маркирование домашних животных осуществляется владельцами животных за свой счет самостоятельно или посредством привлечения иных лиц», — говорится в проекте. В среднем для маркировки одного животного понадобится около 2,5 тыс. рублей, говорится в пояснительной записке.
В пресс-службе Минприроды пояснили, что список видов домашних животных, которые будут подлежать обязательному учету, определит правительство РФ. «Документ разработан по поручению президента страны и вводит государственное регулирование учета и маркировки домашних питомцев, прежде всего собак», — отметили в ведомстве. Сведения о питомцах, согласно законопроекту, будут размещаться в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии Россельхознадзора (ФГИС ВетИС).
«Такие процедуры помогут быстро отыскать владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться. Это позволит сократить на улицах количество брошенных животных», — обосновали в Минприроды необходимость нововведения. В проекте изменений также говорится, что их принятие и осуществление позволит обеспечить «сокращение популяции животных без владельцев».
В случае одобрения проекта Минприроды изменения в закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.