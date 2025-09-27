Высший военный орган НАТО впервые заседает в Латвии 1 27.09.2025, 11:29

Эдгарс Ринкевичс

Фото: VPK

Президент страны выступил с заявлением.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил на конференции Военного комитета НАТО в Риге, что Россия не должна сомневаться в способности НАТО защищать государства-члены и сдерживать любые угрозы.

Заявление латвийского президента приводит Delfi.

Ринкевичс открыл в Риге конференцию Военного комитета НАТО на уровне командующих вооруженными силами. Он отметил, что это первая встреча высших военных руководителей НАТО после саммита в Нидерландах, в Гааге, где страны-члены Альянса обязались укреплять возможности альянса и оборонный потенциал.

Это также первая встреча Военного комитета НАТО в Латвии.

Президент Латвии подчеркнул, что увеличение расходов на оборону является испытанием как для каждой страны, так и для Европы в целом, которая берет на себя справедливую долю расходов. По его мнению, в интересах государств-членов НАТО – обеспечить новые оборонные планы Альянса необходимыми силами и возможностями.

«Речь идет не об Excel-таблицах или политических лозунгах, а о реальных возможностях, которые необходимы армиям, военно-морским и военно-воздушным силам, чтобы противостоять как новым, так и традиционным угрозам... Россия является долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности и испытывает Европу и НАТО всеми возможными способами», – сказал латвийский президент.

Он подчеркнул, что лучший способ защитить страны-члены – это сдерживание, однако оно должно быть эффективным.

Президент отметил, что Латвия продолжает вкладывать силы в развитие оборонных возможностей и в ближайшее время будет готова направлять на оборону 5% ВВП.

Президент подчеркнул значение Балтийской линии обороны, присутствие союзных сил в Латвии и боеспособность многонациональной бригады НАТО в Латвии под руководством Канады. Он также положительно оценил операции НАТО против активности российского «теневого флота».

В Риге в субботу, 27 сентября, продолжается конференция высшего военного органа НАТО – Военного комитета. Заседание ведет председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Во время заседания военное руководство НАТО обсуждает реализацию решений саммита НАТО в Гааге, сосредотачиваясь на укреплении коллективного сдерживания и обороны союзников.

