«Окончить факультет международного права, чтобы зарабатывать маникюром? Легко!» 27.09.2025, 12:01

Молодая белоруска рассказала, почему не пойдет работать по найму.

Поколение Z — это те 20—25-летние, которые ломают шаблоны и заставляют хвататься за голову родителей и руководителей. Чего они на самом деле хотят от жизни и с чем не готовы смириться, пишет Office Life.

Сегодняшняя героиня — 23-летняя Анастасия Янкова. Яркая, энергичная девушка на вопрос, как она может себя представить, отвечает без раздумий:

— Сейчас я предприниматель!

Настя уже год директор студии маникюра и педикюра n.ya.nails на проспекте Независимости в Минске.

Родилась девушка в Витебске, жила там 17 лет. Потом поступила в БГУ на факультет международного права и переехала в Минск.

— Родители меня готовили к этому поступлению с класса девятого, и все были очень рады, что я буду учиться именно на таком престижном факультете. А мне было важно, что благодаря поступлению получилось вырваться из-под опеки. Общежитие, новые знакомства, свобода — это было просто отлично! А вот насчет учебы быстро поняла, что это не мое. Очень много серьезной документации, погружаться в изучение которой нужно глубоко. А я все-таки творческий человек, мне полета не хватало.

Потом начался ковид, учеба стала дистанционной, и от скуки я стала учиться делать маникюр — сначала просто подружкам дома. И заметила, что мне это нравится!

Когда начала пропускать пары, мама очень переживала и ругала, что так много времени трачу на ногти. Я даже академический отпуск брала. Но учебу закончила, диплом получила, чему очень рада. Не скажу, что для нашего поколения высшее образование — какой-то серьезный показатель, но это точно хорошая школа жизни, которая дает возможность освоить важные навыки.

Я, например, получила огромный опыт, как строить коммуникацию с людьми, и это мне сейчас очень помогает в бизнесе.

Никто не воспринимал меня как руководителя

На втором курсе университета Анастасия стала вести аккаунт в Instagram как мастер ногтевого сервиса. Говорит, это быстро сработало и стали появляться все новые и новые клиенты.

— Я делала дизайны ногтей, за которые многие мастера не брались, потому что это слишком кропотливая работа. А я за счет такого креативного подхода и удовлетворения клиентских нужд смогла пробиться через рынок, быстро набрать клиентскую базу и начать обеспечивать себя.

Проработав два года мастером, я начала обучать. Параллельно смотрела блоги многих предпринимателей и в конечном итоге решилась на то, чтобы открыть свое дело. Сначала взяла ученицу, а в 21 год открыла свою первую студию. Хотя, конечно, студия — это немного громко сказано. Просто две комнаты, в которых работали я и еще две сотрудницы.

Сейчас, оглядываясь назад, я бы не назвала это бизнесом, это было больше похоже на компанию трех подружек, которые собрались вместе поработать. Никто не воспринимал меня как руководителя, и я сама себя так не позиционировала. И именно из-за такого отношения и случился мой первый большой кризис.

В один день мои сотрудницы вдруг заявили, что уходят. Потом оказалось, что они еще и всю клиентскую базу с собой прихватили. Я очень тяжело это все переживала, казалось, будто крылья подрезали. Ведь было столько планов, я так на них рассчитывала... Но пришлось со всем справиться и идти дальше. Эта ситуация, конечно, стала хорошим уроком для меня.

Я наняла новых мастеров, стали работать, но через два месяца в бизнес-центре, где мы размещались, произошло ЧП, начался ремонт крыши. Съезжать нужно было в течение суток. Я за день нашла вот это помещение, у станции метро «Московская», переезд мы начали вечером, закончили к четырем утра, а днем уже принимали клиентов, представляете?! Это был такой адреналин!

Потом уже красили стены, развешивали картины, и сейчас постоянно что-то улучшаем.

Начальный капитал — это подарок от бабушки

Как молодая девушка без опыта может начать свое дело? Откуда деньги для стартового капитала? Кто на самом деле помогает? Анастасия говорит, что подобные вопросы ей приходится слышать регулярно.

— Ответ простой: на свою первую студию я потратила пару тысяч долларов, которые мне когда-то дарила бабушка. Я очень ей благодарна за это. Правда, она не знала, что я планирую потратить это все на студию, а то вряд ли бы дала (смеется).

А в эту студию мы просто перевезли мебель, которая уже была куплена, ремонт делали с денег, которые зарабатывали. Поэтому не скажу, что для начала бизнеса мне потребовалась очень большая сумма.

Не надо искать подвох у тех, кто что-то делает. Возможно, они просто рискнули всем, что у них было, и много работали.

Наши клиентки приходят в основном по «сарафанному радио». Для меня принципиально держать высокий уровень качества, поэтому у нас процент конверсий из первых посещений в постоянные — около 80 процентов. Мы даже в маркетинг пока сильно не вкладываемся, бюджет на таргетинг практически не тратим, а клиенты есть. Хотя понимаю, что и этим придется заняться.

Очень хочу сделать суперкрутой салон в центре Минска. И моя миссия — создать стильное пространство, после посещения которого девочки будут чувствовать себя уверенными в себе, наполненными и счастливыми. Маникюр для меня — это не просто ногти, это образ, который тебя дополняет, поддерживает, открывает. Поэтому я ориентируюсь на креативные дизайны как на один из способов самовыражения.

В бизнесе надо быть готовым ко всему

Я посмотрела очень много бесплатных материалов на YouTube. Сильно повлиял на меня коуч Михаил Гребенюк, который делает разборы бизнесов, и я многое из них почерпнула. Еще у меня было несколько личных консультаций от YouTube-предпринимателей, у которых свои салоны не только в Беларуси, но и в России. И конечно, большинство знаний я получила, общаясь с бухгалтерами, юристами и другими предпринимателями.

В целом главное открытие в плане бизнеса — это то, что ты должна быть готова ко всему! На бумаге и в планах все идеально, кажется, все просчитала и распланировала, а потом случается что-то, от тебя не зависящее, и надо все делать по-новому. Конечно, важно все просчитывать. Аренда, зарплаты, налоги, расходники — это цифры, которые всегда надо держать под контролем.

Мой рабочий день бывает разным, иногда я строю его как мастер, иногда — как директор. В день мастера я сажусь за стол и работаю с клиентками — очень это люблю. Как директор разрабатываю темы для собраний внутри коллектива, занимаюсь документами, строю стратегию развития. Сейчас у нас семь сотрудников: три мастера по маникюру, администратор, мастер по педикюру и SMM-специалист. Штат в ближайшее время хочу расширять, планирую выжать максимум из этой студии.

Хотите поступать по-своему — заработайте на это

Анастасия говорит, что сначала ее карьеру как мастера маникюра родные всерьез не воспринимали. Им хотелось, чтобы девушка работала по специальности. Мол, это так серьезно и престижно! А тут села ногти пилить...

— Принятие пришло, когда стало очевидно, что я полностью сепарировалась и сама себя обеспечиваю. Трудно спорить с родственниками, которые тебя финансово содержат.

Поэтому совет всем бунтующим и тем, кто ищет свой путь, простой: хотите поступать по-своему — просто заработайте на это! Тогда и родители поймут и примут.

Мысли зумера Насти про...

…возраст

— Общаюсь я легко с людьми разного возраста, но вот на должности мастеров или администраторов нашей студии все-таки не рассматриваю людей старшего поколения. Они могут быть прекрасными специалистами, но мне важно, чтобы в коллективе была легкая, дружеская атмосфера. А чтобы было комфортно, люди должны быть примерно одного возраста: 23-и 35-летние во многом отличаются. Стиль жизни, взгляды, даже шутки разные.

...разницу поколений

— Наше поколение живет безо всякой уверенности в будущем. Планов на 10 или 15 лет ни у кого нет, с современной жизнью это просто невозможно. Главное — сделать сегодняшний и ближайшие дни максимально наполненными, радостными и ресурсными.

А вот моя мама, например, на одной и той же работе уже 30 лет. И работает она по той специальности, на которую училась. И планы у нее на годы вперед строились. И это главное наше отличие.

…будущее

— Какой я буду в 35? Это через 12 лет будет, мне сложно представить. Но думаю, что к этому моменту у меня уже будет семья. Я не вижу себя в жизни исключительно леди-боссом, но хотела бы, конечно, иметь свое дело, быть финансово независимой. Мама мне вложила мысль, что брать ответственность за себя нужно в первую очередь самой.

...счастье и нытиков

— Часто слышу, что зумеры — это люди с клиповым мышлением, не привыкшие к трудностям и не знающие, чем заняться. В целом не думаю, что есть какие-то «типичные зумеры». В разных поколениях самые разные люди. Все зависит от опыта, через который они прошли, воспитания и окружения.

Конечно, лет в 18–19 я тоже баловалась и чем-то таким страдала...

Но в какой-то момент я просто приняла решение быть счастливой.

Звучит банально, но счастье — это выбор. Иначе можно быть всем вечно недовольной: мир несправедлив, новости плохие, погода не та и так далее. С людьми, которые живут по такому принципу, я стараюсь просто не общаться.

...самый большой страх

— Больше всего боюсь оказаться в грязной хрущевке, страдать и говорить ребенку, что у меня нет денег, чтобы купить ему шоколадку.

Мне кажется, я сделаю все, лишь бы не оказаться в такой ситуации. Конечно, говорят, что не в деньгах счастье, но гораздо проще добиться счастья, когда они у тебя все-таки есть. Деньги дают возможности и помогают решить многие проблемы: можно ходить к психологам, покупать качественную еду, делать свое жилье комфортным и радостным, делегировать какие-то бытовые вещи, которыми сам не хочешь заниматься.

…впечатления

— Убеждена, что самый главный канал, куда стоит тратить деньги, — это путешествия! Ничто другое так не расширяет кругозор. Даже время в путешествии течет по-другому: обстановка совершенно непривычная, все паттерны поведения сильно меняются, новые нейронные связи активно строятся. Вот недавно была на Эльбрусе, поднимались на высоту 3500 метров. Масса впечатлений!

А самая моя богатая впечатлениями поездка — это Китай. Просто другая цивилизация, пока своими глазами не увидишь — не поймешь. Никакие фильмы и книги не передают атмосферу.

...работу в найме

— Работать на кого-то — такого опыта у меня пока нет.

Мне часто сложно смириться с чужим мнением, которое я считаю неправильным.

Я начинаю что-то доказывать, спорить. В найме, конечно, это будет совершенно некстати.

Просто подчиняться ради стабильной зарплаты каким-то глупым, по моему мнению, указаниям будет сложно, это точно. И в принципе, стабильная зарплата — это хорошо, конечно: делаешь свою часть работы и не думаешь про организацию бизнеса в целом, аренда тебя не касается, документация предприятия мимо тебя проходит. Но это же так скучно! Стабильно и скучно. Нет, не хочу так.

