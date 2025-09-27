CNN: Ошибка может быть фатальной для Путина 27.09.2025, 12:16

Кремль может вызвать чрезмерный или непредсказуемый ответ Запада.

В течение последних недель Европа столкнулась с рядом инцидентов - от сбоев в аэропортах до кибератак и провокаций в воздушном пространстве. И хотя прямых доказательств причастности России не хватает, большинство экспертов считают, что именно Москва стоит за «невидимым фронтом» и агрессией без единого выстрела, пишет CNN.

Как отметила премьер Дании Метте Фредериксен, «гибридные атаки становятся новой реальностью для Европы». И такая деятельность России набирает обороты. В последние недели частью гибридной войны РФ против стран НАТО стали:

более 20 беспилотников, якобы направленных в Польшу;

12-минутное нарушение эстонского воздушного пространства;

хакерские атаки на аэропорты и инфраструктуру в нескольких странах;

российское военное судно с выключенными транспондерами возле Дании.

Ни один из этих случаев не имеет официально подтвержденного виновника. Такая неопределенность - часть стратегии: посеять сомнения и недоверие, заставить граждан чувствовать себя беззащитными.

Европейский ответ

Дания, которая активно поддерживает Украину, усиливает оборону: передает Киеву F-16, помогает с производством дронов и готовит новые системы противоракетной защиты. Британия и Польша уже зафиксировали случаи российских диверсионных атак - от поджогов складов до вербовки преступников для саботажа.

Защита от дешевых дронов оказывается чрезвычайно дорогой. Например, чтобы сбить беспилотник Shahed за $30 000, истребитель F-35 может использовать ракету в десятки тысяч евро. Это создает дилемму: тратить миллионы ежемесячно на оборону или рисковать безопасностью.

Риски для Путина

Как пишет издание, гибридная тактика может выйти из-под контроля: диверсанты способны совершить роковые ошибки, которые приведут к гибели гражданских в странах НАТО. Это может вызвать чрезмерный или непредсказуемый ответ Запада.

«Но пока эти гибридные атаки - намеренно или по стечению обстоятельств - навязывают рядовым европейцам ощущение цены, которую они должны заплатить за постоянную поддержку Украины их правительствами», - пишет издание.

На четвертом году войны Путину удалось навязать Европе ощущение фронта без прямых боев. Задержки рейсов, рост цен и кибератаки - мелочи по сравнению с украинскими жертвами, но они становятся новым испытанием для европейских обществ и правительств, подытожил CNN.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com