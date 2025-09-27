«Друга Лукашенко» готовятся атаковать внутри страны 1 27.09.2025, 12:26

1,986

Вашингтон уже планирует удары.

США готовятся к новым жестким действиям против режима «друга Лукашенко» Николаса Мадуро.

Как сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника в американской администрации и военных кругах, в ближайшие недели могут быть нанесены удары непосредственно по территории Венесуэлы.

Речь идет о целенаправленных атаках дронами по группировкам наркоторговцев и их лабораториям. За последние недели американские силы уже нанесли удары по трем судам, связанным с Венесуэлой и подозреваемым в перевозке наркотиков.

Президент Дональд Трамп публично заявил, что эти меры направлены на защиту граждан США от потоков кокаина и фентанила. Несмотря на то что доказательства наличия наркотиков на каждом из судов не были представлены, после одного из ударов в воде действительно были обнаружены запрещенные вещества.

Источники отмечают, что усиление давления связано с нежеланием Мадуро перекрывать наркотрафик. Вашингтон обвиняет его режим в сотрудничестве с картелями, которые переправляют наркотики и членов банд в США.

Еще в 2020 году Минюст США предъявил Мадуро обвинения, а недавно вознаграждение за его поимку увеличили до 50 миллионов долларов. На фоне возможных военных операций Пентагон перебросил в регион восемь кораблей и около четырех тысяч военнослужащих, включая истребители F-35, размещенные в Пуэрто-Рико.

По словам источников, столь масштабное присутствие не может оставаться без применения и требует конкретных решений. В Белом доме не скрывают жесткой позиции.

Как сообщает NBC News, представитель администрации подчеркнул: «Трамп готов использовать все возможности американской мощи, чтобы остановить поток наркотиков и привлечь виновных к ответственности».

При этом часть команды президента выступает за дипломатическое давление. С помощью ближневосточных посредников ведутся переговоры с Мадуро, который ищет уступки, чтобы сохранить власть. Однако высокопоставленные американские чиновники сомневаются, что уступки возможны: администрация считает режим Мадуро нелегитимным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com