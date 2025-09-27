Трамп международного класса Сэм Уилсон, The Moscow Times

27.09.2025, 12:44

Дональд Трамп

Для российской стороны ситуация осложнилась.

Президент США, кажется, сменил риторику в отношении России и Владимира Путина. Разумеется, это пока мало что значит, но можно констатировать: Трамп провел два подряд мероприятия с жесткой критикой в адрес агрессора.

В сентябре Дональд Трамп активно занимался внешней политикой. Сначала совершил второй официальный зарубежный визит — в Великобританию. Очередное появление на международной арене вызвало особое внимание. Интерес к визиту усиливался и благодаря устойчивому имиджу Трампа как политика-изоляциониста. В общественном восприятии он разрушает привычные для США близкие отношения с Европой и отворачивается от трансатлантического партнерства.

В этом есть доля правды, однако британский визит, а затем участие Трампа в 80-й юбилейной сессии ООН опровергли сложившиеся было стереотипы.

Путин подвел

Повестка трехдневного визита Трампа в Великобританию включала практически весь спектр двусторонних вопросов: от технологического партнерства и новых инвестиционных проектов до совместных шагов в урегулировании кризисов на Ближнем Востоке и в Украине. Лондон стремился показать, что трансатлантический альянс по-прежнему крепок, и этому не мешают острые политические дискуссии.

Но визит не обошелся без скандалов. Британские активисты устроили эффектную акцию протеста: на стены Виндзорского замка были спроецированы кадры с изображениями Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна. Обстановку накалило и другое обстоятельство: за неделю до визита британский посол в США был вынужден подать в отставку из-за появившихся в прессе материалов о его давних знакомствах с тем же самым Эпштейном.

На ход визита эти эпизоды почти не повлияли. Трамп остался явно доволен приемом и не скрывал восторга от церемоний и встреч. Первая часть поездки имела преимущественно символический характер: американский лидер встретился с членами королевской семьи, принцем Уильямом и королем Карлом Третьим. Нынешнее британское правительство возглавляют лейбористы, с которыми у Трампа отношения складываются менее тепло, чем когда-то с консерваторами при Борисе Джонсоне, — хотя традиционно именно лейбористы лучше находят общий язык с американскими президентами-демократами. Тем не менее и Белый дом, и Даунинг-стрит, похоже, остались довольны итогами визита.

Главным результатом визита стал Договор о технологическом процветании: документ о научно-техническом сотрудничестве Вашингтона и Лондона. Договор задуман как стратегический ответ на растущую конкуренцию со стороны Китая. Ключевое направление сотрудничества — искусственный интеллект. США и Великобритания намерены совместно разрабатывать стандарты будущего и не позволить Китаю перехватить инициативу. Соглашение охватывает и сферу мирной ядерной энергетики. В планах совместные проекты по строительству реакторов нового поколения, расширение исследований в области безопасности и диверсификация поставок топлива. Обе страны рассчитывают вместе формировать архитектуру сетей связи шестого поколения.

Любопытной деталью визита стала заметная трансформация позиции Вашингтона в отношении войны России и Украины, во всяком случае в декларативном плане. Во время совместного выступления перед прессой премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что США и Великобритания намерены активизировать координацию и наращивать поддержку Киева. Дональд Трамп формально согласился с этим тезисом, хоть и без большого энтузиазма. А на уточняющий вопрос журналистов Трамп неожиданно заявил, что «Путин его подвел», что многие восприняли как перспектива изменения позиции Трампа.

В других вопросах стороны разошлись. Прежде всего это касалось перспектив урегулирования арабо-израильского конфликта. Британское руководство выражало готовность рассматривать новые инициативы в направлении признания Палестины — позиция Трампа оставалась жестко произраильской. Кир Стармер заявил, что Лондон готовится признать государство Палестина.

Поездка Трампа в Великобританию стала репетицией более значительного международного мероприятия: работа над глобальной повесткой продолжилась в Нью-Йорке, где открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

Семь войн и Россия

Выступление Дональда Трампа и стало самым заметным событием юбилейного мероприятия. Для американского президента этот формат выглядит несколько необычным. С одной стороны, это возможность провести множество встреч с мировыми лидерами, обсудить актуальные вопросы и обменяться сигналами. С другой, сама площадка Генеральной ассамблеи не предназначена для сделок, как любит Трамп. Цель мероприятия — публичное обращение к мировому сообществу, изложение своей позиции по внешней политике.

Речь американского президента, разумеется, привлекла большое внимание. С момента возвращения Трампа в Белый дом из Вашингтона исходили крайне разновекторные и порой противоречивые сигналы о перспективах американской внешней политики. Лозунг «Америка прежде всего» укреплял его репутацию изоляциониста. Трамп недвусмысленно давал понять, что внутренние проблемы США для него более важны, чем любые внешнеполитические проблемы. Но международная обстановка не позволяла Америке оставаться в стороне от многочисленных кризисов и конфликтов. Именно в этом контексте Трамп повторил свой любимый тезис о том, что ему удалось завершить «семь войн за семь месяцев».

Выступая со знаменитой трибуны Генеральной ассамблеи, на фоне зеленого мрамора, он обрушился с критикой на ООН, обвинив организацию в бездействии. По его словам, именно она должна была взять на себя работу по остановке конфликтов, а вместо этого, негодовал Трамп, все, что ему удалось получить от ООН, это «сломанный эскалатор и неработающий телесуфлер».

Россия в повестке выступления и работы американской делегации заняла особое место. Трамп по-прежнему стремится позиционировать себя и США как посредника в организации переговоров, однако тон его заявлений заметно изменился. Изменения в его риторике, замеченные в Лондоне, в Нью-Йорке получили подтверждение: многие интерпретировали его речь как проукраинскую. Осторожные наблюдатели, правда, не спешат утверждать, что Трамп окончательно перешел на сторону Киева, но по крайней мере очевидно, что он прекратил привычные комплименты в адрес Путина.

Будто желая нивелировать эффект речи Трампа, российские власти заявили, что намерены продолжать выполнять условия договора СНВ-3 в течение года после его истечения в феврале 2026 года. Владимир Путин выбрал изощренные формулировки: с одной стороны, его заявление выглядело как демонстрация готовности к сотрудничеству с администрацией Трампа, с другой — как угроза Европе, а также попытка возложить всю ответственность на Джо Байдена, предыдущего хозяина Белого дома. В Вашингтоне сигнал восприняли позитивно, но сдержанно.

В речи на Генеральной ассамблее Трамп вновь усилил давление на союзников, требуя прекратить закупки российской нефти. Его призывы звучали особенно убедительно из-за провокационных атак дронов на Польшу и Румынию.

Больше ада!

Между делом состоялась и встреча государственного секретаря Марко Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По сложившейся схеме администрация Трампа использует двойную тактику: спецпредставитель Стивен Уиткофф выступает в роли «доброго полицейского», с которым Москва обсуждает направления сотрудничества, а Рубио играет роль «злого полицейского», предъявляющего конкретные требования и претензии. Итоги встречи были показательно разными в интерпретации сторон. Российский МИД выпустил развернутый и достаточно сдержанный пресс-релиз, тогда как Госдепартамент ограничился сухими двумя предложениями. Эта разница, похоже, также отражает наметившуюся динамику: Вашингтон выражает все более жесткое недовольство отсутствием реального прогресса и напрямую возлагает ответственность на Москву.

Для российской стороны ситуация осложняется тем, что привычные аргументы: обвинения в саботаже со стороны европейских союзников и обвинения в адрес администрации Байдена, — кажется, больше не убеждают Трампа.

В очередном твите Трамп заявил, что Украина способна вернуть все утраченные территории и даже больше, учитывая кризисное состояние российской экономики. Однако в завершение сообщения пожелал «удачи обеим сторонам конфликта».

Судя по всему, дальнейшие шаги американского президента в урегулировании будут строиться вокруг экономического давления на Москву. Трамп подчеркивает: основную ответственность должны взять на себя европейские страны. Позиция, сформулированная неделей ранее в Лондоне: Вашингтон вряд ли станет добиваться немедленного прекращения огня; скорее стратегия администрации направлена на то, чтобы разнообразными санкциями вынудить Кремль искать мирное соглашение с Киевом.

Трамп заявил, что не возражает, чтобы европейские союзники за свой счет передавали Украине американские вооружения, и что Киев может использовать их по собственному усмотрению. Новым элементом американской позиции можно считать намерение возобновить координацию санкционных мер с Европой.

Российская тема заняла заметное место не только в самой речи Трампа на Генеральной ассамблее, но и в комментариях других высокопоставленных американских чиновников.

Выступая с трибуны ООН, Трамп резко раскритиковал другие страны за недостаточные усилия по обеспечению собственной национальной безопасности. В качестве образца для подражания он привел собственную политику борьбы с нелегальной миграцией и добавил, что страны, лидеры которых не решают эту проблему, «будут гореть в аду».

Кроме того, Трамп пообещал жестко расправляться с венесуэльскими наркокартелями, заявив буквально о намерении «взрывать наркоторговцев». Не остались без внимания и сторонники зеленого перехода: возобновляемые источники энергии он назвал пустой иллюзией, которая, по его мнению, подрывает устойчивость национальных экономик.

Одним из ключевых сюжетов, который президент США затронул в своей речи на Генеральной Ассамблее и который получил дальнейшее развитие на полях 80-й сессии ООН, стал ближневосточный конфликт. Не упоминая ни Газу, ни Израиль, Трамп сформулировал призыв к странам, намеревавшимся признать государство Палестина, потребовать от «Хамаса» освободить заложников.

Выступление Трампа и работа американских представителей на Генеральной ассамблее ООН показали: вопреки завываниям изоляционистов, США при его президентстве не намерены отстранятся от мировой политики, напротив, собираются играть в ней активную роль.

***

После своей пламенной речи Трамп провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, на которой подчеркнул, что, несмотря на существующие противоречия, он продолжает поддерживать организацию и видит в ней «огромный потенциал». В Нью-Йорке он также провел несколько двусторонних встреч: с президентом Украины Владимиром Зеленским, председательницей Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с лидерами стран Ближнего Востока.

Сэм Уилсон, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com