Минчанка попала в бюрократический тупик из-за иностранца, который снимал у нее квартиру 1 27.09.2025, 13:20

2,804

Вот в чем загвоздка.

Белоруска, сдающая квартиру в Минске, столкнулась с абсурдной бюрократической ситуацией. Когда одного из ее арендаторов депортировали из страны, оказалось, что расторгнуть договор аренды без его личного присутствия практически невозможно. Своей историей она поделилась в Instagram.

— А вы знали, что Беларусь капец какая правовая страна? — с иронией начинает свой рассказ белоруска.

Она объяснила, что сдает квартиру в Минске трем гражданам Туркменистана. С каждым из них заключен отдельный официальный договор. В августе ей позвонили и сообщили, что один из квартирантов съезжает.

— И не просто съезжает — его депортируют. Причем, самолет уже через несколько часов, — рассказывает она.

Поскольку уезжающий жилец уже месяц не платил за аренду, хозяйка решила расторгнуть с ним договор, чтобы официально сдать комнату другому человеку. Для этого она подготовила допсоглашение о расторжении и попросила оставить его подписанным в квартире.

— В Минске я пошла в расчетно-справочный центр, и знаете что? Сотрудница просит привести за ручку этого самого жильца, чтобы он подписал допсоглашение при ней. Потому что, а мало ли кто поставил за него подпись? — возмущается женщина.

Объяснения, что человек депортирован и физически не может явиться в РСЦ, на сотрудницу не подействовали. Предложение предоставить справку из милиции о депортации также не сработало. Единственный выход, который ей предложили, — обратиться в суд.

— Поехала в суд, узнала, что стоимость пошлины за подачу заявления 210 рублей, плюс найм адвоката, плюс процесс будет длиться от месяца до бесконечности. Все это время нельзя будет сдать эту комнату, — объясняет она.

В итоге белоруска оказалась в тупике: договор с депортированным арендатором действует до ноября, и до этого времени она не может официально сдать комнату, не пройдя через судебные тяжбы.

— Что скажете? Ну правовая ж страна, правда? — заключает она с улыбкой.

Видео собрало сотни комментариев. Многие пользователи поделились похожими историями о столкновении с белорусской бюрократией и дали советы.

«В следующий раз прописывайте такие ситуации в договоре аренды — что в случае депортации арендатора вы имеете право в одностороннем порядке расторгнуть».

«Тоже по закону все решила сделать и сдала квартиру по договору. Квартирант сбежал вместе с ключами от квартиры, номер телефона изменил, за коммунальные услуги не заплатил. Расторгнуть договор без него нельзя, буду платить налог, пока не закончится его срок действия. Больше по закону не хочу».

«Компьютерный век… Достаточно сделать запрос в МВД, и вопрос решен. Но нет, надо человека мучить, чтоб бегал по кабинетам, платил за справки. А как же принцип одного окна, а как же пятилетка качества?»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com