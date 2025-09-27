В Беларуси вводят новые правила рыбалки 27.09.2025, 13:52

Стало известно, что изменится с 1 октября.

С 1 октября в Беларуси вступает в силу запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Ограничение будет действовать до 15 апреля, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Мера предусмотрена правилами любительского рыболовства и направлена на сохранение рыбных ресурсов в наиболее уязвимый период. Зимой у большинства видов рыб замедляется обмен веществ, снижается активность и питание, что делает их легкой добычей.

«В период зимовки рыба становится особенно уязвимой, поэтому ей необходимы дополнительные меры охраны, которые предотвращают массовый вылов», — пояснили специалисты.

Список водоемов, где расположены зимовальные ямы, сформирован Министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с Национальной академией наук. Ознакомиться с ним можно на официальных ресурсах.

