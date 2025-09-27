закрыть
В Дании подтвердили, что над несколькими объектами Минобороны заметили беспилотники

1
  • 27.09.2025, 13:58
В Дании подтвердили, что над несколькими объектами Минобороны заметили беспилотники

Идет расследование, поэтому командование не разглашает подробности.

В Дании подтвердили, что прошлой ночью над несколькими объектами Министерства обороны заметили неизвестные дроны. Известно, что было задействовано «несколько мощностей».

Об этом сообщает Минобороны Дании.

«Министерство обороны Дании может подтвердить, что прошлой ночью на нескольких объектах Министерства обороны Дании были замечены беспилотники. Было задействовано несколько мощностей», - говорится в заявлении.

Отмечается, что беспилотники были замечены на нескольких военных объектах, в частности на авиабазе Скридструп и в Ютландском драгунском полку.

Сейчас идет расследование, поэтому командование обороны Дании не разглашает подробности.

«Вооруженные силы Дании могут решить сбивать дроны над военными объектами, учитывая конкретную угрозу и оценку рисков», - добавляют в ведомстве.

