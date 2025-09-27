В Сирии выдали ордер на арест Башара Асада

В Сирии выдали ордер на арест Башара Асада1
- 27.09.2025, 14:30
В документе перечислены преступления и дано физическое описание диктатора.
Министерство юстиции Сирии выдало заочный ордер на арест свергнутого сирийского диктатора Башара Асада, сообщает Sham News Network.
В постановлении, выданном следственным судьей в Дамаске, отмечается, что 60-летний мужчина разыскивается за преступления, связанные с умышленным убийством двух или более лиц, нападением с целью разжигания гражданской войны и пытками, приведшими к смерти.
Ордер также содержит физическое описание Асада, в частности, рост примерно 189 см, голубые глаза и каштановые волосы.
2 сентября сообщалось, что ордер на арест Башара Асада выдали во Франции в связи с бомбардировкой города Хомс в 2012 году, в результате чего погибли двое журналистов.
Падение режима Башара Асада и бегство в Москву
28 ноября 2024 года в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление, захватывая город за городом. В итоге режим Башара Асада потерпел крах, а сам диктатор в ночь на 8 декабря поспешно бежал из Дамаска в Россию.