закрыть
27 сентября 2025, суббота, 14:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сирии выдали ордер на арест Башара Асада

1
  • 27.09.2025, 14:30
В Сирии выдали ордер на арест Башара Асада
Башар Асад
Фото: AFP

В документе перечислены преступления и дано физическое описание диктатора.

Министерство юстиции Сирии выдало заочный ордер на арест свергнутого сирийского диктатора Башара Асада, сообщает Sham News Network.

В постановлении, выданном следственным судьей в Дамаске, отмечается, что 60-летний мужчина разыскивается за преступления, связанные с умышленным убийством двух или более лиц, нападением с целью разжигания гражданской войны и пытками, приведшими к смерти.

Ордер также содержит физическое описание Асада, в частности, рост примерно 189 см, голубые глаза и каштановые волосы.

2 сентября сообщалось, что ордер на арест Башара Асада выдали во Франции в связи с бомбардировкой города Хомс в 2012 году, в результате чего погибли двое журналистов.

Падение режима Башара Асада и бегство в Москву

28 ноября 2024 года в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление, захватывая город за городом. В итоге режим Башара Асада потерпел крах, а сам диктатор в ночь на 8 декабря поспешно бежал из Дамаска в Россию.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос