Трагически погиб начальник «Смолевуда» — натурной площадки «Беларусьфильма» 27.09.2025, 14:41

Сергей Буйницкий

Он проработал в этой должности более восьми лет.

Трагически погиб начальник натурной площадки «Беларусьфильма» Сергей Буйницкий. Об этом 27 сентября сообщило в своем телеграм-канале Министерство культуры.

— Коллектив Министерства культуры Республики Беларусь испытывает чувство глубокой скорби в связи с трагической гибелью начальника натурной площадки РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» Сергея Брониславовича Буйницкого и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного, — говорится в сообщении ведомства.

Сергей Буйницкий был бессменным руководителем знаменитой натурной площадки «Беларусьфильма» у деревни Каменка в Смолевичском районе, которую в народе прозвали «Смолевуд». Он проработал в этой должности более восьми лет, а с кинопроизводством был связан свыше трех десятилетий.

Площадка была основана в 1971 году и на протяжении десятилетий служила декорацией для сотен фильмов (не только о войне).

В интервью государственным СМИ Сергей Буйницкий рассказывал, что его небольшая команда из 14 человек поддерживает порядок на огромной территории. Он очень переживал за сохранность декораций, сталкиваясь с вандализмом.

— Лучше посвятить работе выходные, но спать спокойно, — говорил он.

