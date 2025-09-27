закрыть
27 сентября 2025, суббота, 14:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трагически погиб начальник «Смолевуда» — натурной площадки «Беларусьфильма»

  • 27.09.2025, 14:41
Трагически погиб начальник «Смолевуда» — натурной площадки «Беларусьфильма»
Сергей Буйницкий

Он проработал в этой должности более восьми лет.

Трагически погиб начальник натурной площадки «Беларусьфильма» Сергей Буйницкий. Об этом 27 сентября сообщило в своем телеграм-канале Министерство культуры.

— Коллектив Министерства культуры Республики Беларусь испытывает чувство глубокой скорби в связи с трагической гибелью начальника натурной площадки РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» Сергея Брониславовича Буйницкого и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного, — говорится в сообщении ведомства.

Сергей Буйницкий был бессменным руководителем знаменитой натурной площадки «Беларусьфильма» у деревни Каменка в Смолевичском районе, которую в народе прозвали «Смолевуд». Он проработал в этой должности более восьми лет, а с кинопроизводством был связан свыше трех десятилетий.

Площадка была основана в 1971 году и на протяжении десятилетий служила декорацией для сотен фильмов (не только о войне).

В интервью государственным СМИ Сергей Буйницкий рассказывал, что его небольшая команда из 14 человек поддерживает порядок на огромной территории. Он очень переживал за сохранность декораций, сталкиваясь с вандализмом.

— Лучше посвятить работе выходные, но спать спокойно, — говорил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос