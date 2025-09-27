The Telegraph: Король Чарльз ІІІ изменил позицию Трампа по Украине 27.09.2025, 14:55

1,078

На государственном банкете монарх выступил с речью, в которой особо упомянул об этой теме.

Король Британии Чарльз III смог убедить президента США Дональда Трампа в том, что Украина может выиграть войну против России.

Об этом сообщает The Telegraph.

Британский монарх принимал Трампа и первую леди США в Виндзорском замке. Они провели там обед и ужин, а также участвовали в ряде мероприятий, где король сопровождал почетных гостей.

На государственном банкете монарх выступил с речью, в которой особо упомянул об Украине.

«Наши страны имеют тесные отношения в области обороны, безопасности и разведки. В двух мировых войнах мы вместе боролись против сил тирании. Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир»,- заявил монарх, обращаясь к Трампу.

Реакция США

По данным дипломатических источников, Чарльз и Трамп обсуждали войну в Украине и во время личных переговоров тет-а-тет.

Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул в разговоре с европейскими коллегами, что изменение тона Трампа следует оценивать «как можно позитивнее».

17 сентября Трамп находился с государственным визитом в Великобритании. Во время совместного ужина с президентом США Чарльз III призвал союзников объединиться для поддержки Украины. Трамп кивнул в ответ на его слова.

