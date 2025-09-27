Польша предупреждает 2 27.09.2025, 15:38

Может, границу только затем и открывали, чтобы поляки смогли вернуться?

Посольство Польши в Минске призвало своих граждан срочно покинуть территорию Беларуси. Сделало это сразу после возобновления работы закрытых две недели назад погранпереходов. Учитывая опыт белорусско-польских отношений становится как-то тревожно, пишет planbmedia.io.

«Министерство иностранных дел обращается к гражданам Польши, оставшимся на территории Республики Беларусь, с просьбой незамедлительно покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами», — говорится в заявлении.

Призыв был сделан 25 сентября. В этот день в полночь Польша возобновила работу закрытых 12 сентября пограничных переходов. Формальным поводом для закрытия границы стали белорусско-российские совместные учения Запад-2025.

Но после того, как учения закончились граница не открылась. Наоборот, польские власти выдвинули Минску ряд дополнительных претензий. Включая требования об освобождении задержанных в Беларуси поляков, прекращении атак мигрантов. А также выдаче мигранта, который убил польского солдата во время очередного штурма границы год назад.

Решение об открытии границы Варшава приняла на следующий день, после переговоров с Лукашенко члена ЦК компартии Китая. При этом, открывая границу, польский премьер Дональд Туск сказал, что она может быть закрыта обратно в случае ухудшения обстановки с безопасностью.

О каких-либо шагах, которые официальный Минск сделал в ответ, на данный момент ничего неизвестно. Журналист Анджей Почобут сидит в тюрьме. Штурмующих границу мигрантов, по крайней мере по состоянию на начало этой недели, меньше не стало. Даже монаха-кармелита, чей арест стал последней каплей переполнившей чашу польского терпения, не выпустили.

Так что, польское посольство не зря предупреждает своих граждан о том, что поездки в Беларусь небезопасны. И прозрачно намекает:

«В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной».

Статистики о том, сколько сейчас поляков находится в Беларуси нет. Зато известно, что по состоянию на 17 сентября на белорусской границе застряли почти полторы тысячи польских фур. Белорусские власти продлили им срок пребывания на десять дней, назвав это жестом доброй воли.

Теперь границу открыли и фуры могут выехать. Но это обычно занимает не один день.

При этом, белорусский МИД ранее предупреждал, что дальше Минск будет действовать «по закону». А закон предусматривает, что застрявшие фуры могут быть арестованы, а водители задержаны. Так что переживать за своих граждан и их собственность у польских властей есть все основания. Особенно учитывая, что белорусские власти давно живут по принципу «не до законов».

Так что открытие границы дает возможность желающим польским гражданам вернуться обратно. А если открытие границы окажется временным, то тем, кто не пожелает вернуться, останется пенять на самих себя. Вас ведь предупреждали.

И учитывая опыт белорусско-польских отношений, после таких предуперждений становится тревожно. Как бы не получилось, что радость по поводу открытой границы окажется недолгой.

