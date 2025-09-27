Белорусы смогут прямым рейсом летать в Оман 27.09.2025, 15:40

Cколько стоит там отдых.

Пляжи, как на Мальдивах, тропики в духе Шри-Ланки, пустыни, напоминающие Сахару, и древние города с восточным колоритом. Все это – Оман.

Первый чартер Belavia в эту страну отправился в феврале прошлого года. До этого Оман был «белым пятном» на карте белорусских путешественников, пишет Protourism.by.

Авиакомпания скоро вновь возобновляет сезонные чартерные рейсы из Минска в Салалу. Полеты будут выполняться с 24 октября 2025-го до конца марта 2026 года.

Время в пути займет чуть больше семи часов, что сопоставимо с рейсами в Египет или ОАЭ.

В прошлом сезоне направление вызвало большой интерес у туристов. Как отмечает директор туроператора «Интерсити» Игорь Цуранков, даже в Рамадан самолеты летали стабильно с загрузкой 98–100%. В целом за три весенних месяца компания отправила в Оман 1600 туристов.

Новый сезон – больше рейсов

С октября чартерная программа не просто возобновляется, а значительно расширяется.

«Вместо одного рейса раз в 10-11 дней у нас будет две цепочки. С октября стартует первая частота, а с 8 декабря добавляется вторая. Планируем перевезти около 4500 туристов до конца сезона», – делится планами Цуранков.

Рейсы выполняет современный Boeing 737-8. Он оснащен бизнес-классом на 12 кресел и 162 местами в экономе.

Чем интересен Оман

Климат и пляжи Омана сравнивают с Сейшелами и Мальдивами. Зимой Дубай, Катар и Египет слегка «остывают», а в Салале сохраняется стабильная температура +25...+32°C с комфортной низкой влажностью.

Оман – не массовое направление, что и привлекает туристов, ищущих новые впечатления без 12-часовых перелетов. Здесь есть все для туризма: и пустыня, и горы, и тропические леса, и море-океан, и уникальная древняя культура.

На данный момент страну выбирают в основном пары разных возрастов. Семей с детьми пока немного.

Сколько это стоит

В Омане преобладают премиальные отели 4-5*. Номера просторные, но часто без балконов. Алкоголь доступен не везде, но можно провезти до 2 л на человека.

Многие отели работают по системе пляжных клубов с трансферами. Важный нюанс – стоит уточнять наличие кораллов и волнорезов, так как это влияет на комфорт купания.

Стоимость туров на осень 2025 года стартует от Br3500–4000 за 9-10 дней на одного человека при размещении в отеле 4-5*. Цены зависят от типа питания и даты вылета.

