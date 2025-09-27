На востоке Польши приземлились несколько метеозондов из Беларуси 27.09.2025, 15:46

Иллюстрационное фото

В них оказались белорусские контрабандные сигареты.

Ночью в Подляском воеводстве Польши, граничащем с Беларусью, приземлились несколько метеозондов с контрабандными сигаретами, сообщает TVN 24.

В частности, в редакцию поступило фото от читателя, на котором видно, что объект приземлился на одной из парковок города Белосток. Полиция подтвердила инцидент.

«В 7:11 мы получили сообщение о приземлении пакета, завернутого в фольгу. Инцидент произошел на улице Гетманской. Предмет проверили пиротехники, он не представлял угрозы», – сообщила Агнешка Скверчинская из пресс-группы воеводской полиции в Белостоке.

Около 10 часов она добавила, что шар имел локатор, а в пакете обнаружили сигареты без польских акцизных марок – в общей сложности две тысячи пачек.

Выяснилось, что в ночь с пятницы на субботу таких случаев контрабанды сигарет в Подляском воеводстве было больше. Пограничная служба сообщила еще об одном метеозонде, найденном в Клеосине, рядом с Белостоком.

Эвелина Левкович из Подляшского отдела Пограничной службы в Белостоке сообщила, что также происходит задержание лиц, которые приходят забирать эту контрабанду.

Ранее службы в Подляском воеводстве неоднократно находили метеорологические зонды, которые использовались для контрабанды сигарет через польско-белорусскую границу. По словам Левкович, до сих пор зафиксировано более 90 таких случаев, а общая стоимость сигарет, переправленных таким образом, составляет около 2,2 млн злотых.

Подляское воеводство граничит с Беларусью. В регионе закрыты все автомобильные польско-белорусские пункты пропуска, а с лета 2021 года продолжается миграционный кризис, спровоцированный Беларусью. В ночь со среды на четверг вновь открыли железнодорожные переходы в Кузнице и Семянувке, которые были закрыты из-за учений «Запад» в Беларуси. Этими переходами осуществляется только товарное движение, пассажирского нет.

