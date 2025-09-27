закрыть
27 сентября 2025, суббота, 16:23
Четыре звезды, которые вдохновили Дуэйна Джонсона на карьеру актера

  • 27.09.2025, 15:51
Четыре звезды, которые вдохновили Дуэйна Джонсона на карьеру актера

Его путь к успеху не был легким.

Дуэйн «Скала» Джонсон стал легендой рестлинга в 1990-х и со временем превратился в одну из самых узнаваемых звезд Голливуда. Однако путь к успеху для него не был предопределен — его вдохновляли кумиры, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Еще в школе Джонсон увлекался бодибилдингом и ставил перед собой амбициозные цели. В интервью он признался, что ориентировался на Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, мечтая однажды перейти из спорта в кино. И действительно, после первых пробных ролей, включая участие в «Царе скорпионов», Джонсон начал активно сниматься. Но ранние проекты оказались провальными.

В этот сложный период он искал новые ориентиры. Наибольшее впечатление на него произвели Уилл Смит и Джордж Клуни. «Я видел в них образец успеха и думал: если идти рядом с такими людьми, то можно достичь чего-то подобного, а может, и большего», — вспоминает актер.

Поворотным моментом стал фильм «Форсаж 5», где Джонсон нашел свое амплуа в зрелищных боевиках. С тех пор он превратился в одного из самых кассовых актеров современности, продолжая следовать пути, проложенному его кумирами.

Сегодня, когда Джонсон задумывается о новой фазе карьеры и даже возможных наградах уровня «Оскара», он открыто признает, что без влияния Шварценеггера, Сталлоне, Смита и Клуни его история могла сложиться иначе.

