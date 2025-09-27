Россияне врут 2 Андрей Коваленко

27.09.2025, 16:00

Война не начнется, если НАТО собьет их самолет в своем небе.

Россияне врут, что война начнется, если страны НАТО собъют их самолет в воздушном пространстве НАТО. Они просто очень боятся, что это произойдет, потому что не начнут войну.

Потому что ранее НАТО уже сбивал российский самолет. Это была Турция, страна НАТО. И ничего не произошло. Просто россияне – балаболы.

Не стоит слушать российскую дурню. Надо сбивать самолеты и бить по России в ответ на их дроны. Ничего не будет, скорее закончится режим Путина в РФ.

Андрей Коваленко, Telegram

