27 сентября 2025, суббота, 16:23
Россияне врут

2
  • Андрей Коваленко
  • 27.09.2025, 16:00
Россияне врут

Война не начнется, если НАТО собьет их самолет в своем небе.

Россияне врут, что война начнется, если страны НАТО собъют их самолет в воздушном пространстве НАТО. Они просто очень боятся, что это произойдет, потому что не начнут войну.

Потому что ранее НАТО уже сбивал российский самолет. Это была Турция, страна НАТО. И ничего не произошло. Просто россияне – балаболы.

Не стоит слушать российскую дурню. Надо сбивать самолеты и бить по России в ответ на их дроны. Ничего не будет, скорее закончится режим Путина в РФ.

Андрей Коваленко, Telegram

