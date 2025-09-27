Под Солигорском появился смерч
- 27.09.2025, 16:07
Видеофакт.
Сегодня днем, жители Солигорского района заметили необычное природное явление. Над полем неподалеку от города сформировались сразу два смерча. На видео можно заметить мощные вертикальные вихри, поднимающие пыль и землю вверх, сообщает Onlíner.
Смерч (его также называют пыльным вихрем или торнадо в зависимости от силы) образуется при резком перепаде температур и давления, когда теплый воздух быстро поднимается вверх и начинает закручиваться. Чаще всего такие вихри возникают в теплое время года на открытых участках: полях, лугах или у кромки леса.
В Беларуси смерчи фиксируются практически каждый год, но обычно они имеют локальный характер и быстро рассеиваются, не причиняя значительного ущерба. При этом более сильные вихри могут ломать деревья, повреждать крыши и линии электропередач.