Александра Саснович сенсационно обыграла бывшую первую ракетку мира 27.09.2025, 16:19

Белорусская теннисистка победила Наоми Осаку на турнире в Пекине.

Александра Саснович на пекинском «тысячнике» сенсационно обыграла бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку, пишет smartpress.by.

В матче второго круга белорусская теннисистка не стушевалась после вчистую проигранного первого сета, а смогла сделать впечатляющий камбэк и пробиться в 1/16 финала.

Напомним, для попадания в основную сетку турнира белоруске пришлось преодолеть два раунда квалификации, после чего в первом круге основной сетки она в трех турах справилась с представительницей Индонезии Джанис Тьен. В матче второго раунда явной фавориткой считалась Осака, в свое время возглавлявшая мировой рейтинг, а сейчас занимающая в ней 14-е место. Однако Саснович показала характер и в продолжавшемся 1 час 33 минуты поединке одержала победу в трех сетах.

Соперницей белоруски в поединке 1/16 финала станет украинка Марта Костюк.

