В Беларуси каждый пятый пенсионер вынужден работать 4 27.09.2025, 16:37

Людям не хватает пенсии, чтобы выжить.

Из общего числа пенсионеров в стране, которое составляет 2,4 млн человек, 472 тыс. продолжает работать.

Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко.

Она отметила, что численность работающих пенсионеров с начала этого года увеличилась на 15 тыс. Это стало следствием в том числе принятия указа, которым сняты ограничения по выплате пенсии работающим пенсионерам.

Наниматели достаточно заинтересованы в людях старшего возраста как значимом и ценном ресурсе, отметила замминистра. Поэтому в закон о занятости были внесены изменения, которые направлены на поддержку в сфере занятости граждан за пять лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Речь идет о таких мерах, как сохранение для безработных данной категории выплаты пособия по безработице на протяжении шести месяцев (для других категорий безработных данный период сокращен), трудоустройство в счет установленной нанимателем брони, полная или частичная компенсация нанимателем затрат на профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации.

Расходы на выплату пенсий в Беларуси ежегодно составляют порядка 9% ВВП. В 2025 году, например, на выплату пенсий будет направлено почти 26 млрд рублей.

