Диетологи назвали семь причин есть тыкву каждый день

Осенний овощ помогает укрепить иммунитет, улучшить кожу и снизить риск болезней сердца.

Тыква — это не просто вкусный осенний овощ, она также крайне богата питательными веществами. Низкое содержание сахара и высокое содержание клетчатки делают тыкву универсальным ингредиентом, способствующим здоровому питанию. Портал Eatingwell называет 7 полезных преимуществ для организма от употребления тыквы.

1. Здоровье глаз

Организм преобразует бета-каротин тыквы в витамин А — питательное вещество, известное своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Как утверждается в исследовании, опубликованном в Molecules, это вещество защищает клетки от повреждений и может помочь снизить риск возрастных заболеваний глаз, таких как макулярная дегенерация и катаракта.

2. Повышение иммунитета

Бета-каротин тыквы — мощное питательное вещество, которое помогает поддерживать иммунную систему. Также, согласно исследованию, опубликованному в Nutrients, фрукты и овощи, богатые клетчаткой, такие как тыква, могут положительно влиять на здоровье кишечника, тем самым поддерживая иммунную систему.6

3. Здоровье сердца

Богатое содержание калия, кальция и магния в тыкве может регулировать кровяное давление и предотвращать сердечные заболевания. Эти вещества необходимы для диетического питания, направленного на снижение уровня сахара в крови и предотвращение повышенного кровяного давления (гипертонии).

4. Здоровье пищеварительной системы

Пищеварительная система нуждается в клетчатке для поддержания регулярного стула и здорового баланса полезных бактерий в кишечнике. А порция консервированной тыквы содержит почти треть рекомендуемой суточной нормы потребления клетчатки.

Также молекулы, содержащиеся в кожуре тыквы (известные как полисахариды), могут поддерживать полезные бактерии в кишечнике.

5. Улучшение метаболизма

Высокое содержание клетчатки и воды в тыкве помогает дольше сохранять чувство сытости, обеспечивая стабильный приток энергии и делая ее хорошим выбором для контроля веса. Хотя тыква является источником некоторых углеводов, в ней их меньше, чем в других заменителях, таких как картофель или рис, по данным Министерства сельского хозяйства США

6. Улучшение здоровья кожи

Витамины C, E и A, содержащиеся в тыкве, необходимы для общего здоровья кожи. В частности, витамин A может помочь защитить кожу от солнечных лучей и улучшить текстуру кожи.

7. Уровень сахара в крови может стать более сбалансированным

Предварительные исследования показывают, что тыква и семена тыквы могут способствовать снижению уровня сахара в крови, что может быть полезно для людей, страдающих диабетом или находящихся в группе риска по его развитию.

