В Бресте на границе задержали пассажирку автобуса с килограммом золота 1 27.09.2025, 17:46

Женщина спрятала в одежде золотые кольца, серьги и подвески.

Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Беларусь ювелирных изделий на сумму более 220 тысяч рублей.

51-летняя гражданка Украины ехала на автобусе из Польши через пункт пропуска «Брест» и выбрала зеленый коридор, подтвердив, что не имеет при себе товаров, подлежащих декларированию. Однако при дополнительной проверке в карманах ее куртки нашли два свертка, обмотанных скотчем. Внутри оказались золотые украшения со вставками из драгоценных камней.

После этого женщине предложили добровольно выдать остальные изделия. В итоге было изъято 26 предметов – кольца, серьги, подвески и другие украшения. Общий вес составил более 1 килограмма.

Экспертиза показала, что ювелирные изделия изготовлены из сплавов на основе золота 585-й и 750-й пробы, часть украшений инкрустирована камнями. Таможенные платежи, которые женщина пыталась обойти, оценены более чем в 40 тысяч рублей.

Брестская таможня возбудила административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Беларуси («Сокрытие товаров от таможенного контроля»). Санкция статьи предусматривает штраф до 30 базовых величин (до 1260 рублей) с возможной конфискацией обнаруженных ценностей.

Попытки ввоза незадекларированных ювелирных изделий через белорусско-польскую границу фиксируются регулярно. Таможенные органы напоминают: любые драгоценные металлы и камни необходимо указывать в декларации. В случае сокрытия ответственность наступает независимо от количества и стоимости обнаруженных изделий.

