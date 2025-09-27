Дроны СБУ «выключили» нефтяную станцию в глубине России 27.09.2025, 17:55

Объект в Чувашской республике остановил работу после попадания беспилотников.

Дроны Службы безопасности Украины ночью 27 сентября поразили нефтеперекачивающую станцию «Тиньговатово» в Чувашской республике Российской Федерации. Объект выведен из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в СБУ.

«В ночь на 27 сентября дальнобойные беспилотники ЦСО «А» СБУ отработали по НПС «Тиньговатово», которая находится за 1 тысячу километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, РФ», — сообщили источники.

Отмечается, что работу станции временно приостановили до выяснения степени повреждений объекта — как сказано в официальном заявлении. Атаку подтвердил руководитель республики.

СБУ из своих источников известно, что попадание дрона произошло в насосную станцию №1, возник пожар. Сейчас нефть через эту НПС не транспортируется.

«СБУ продолжает «вводить санкции» против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и в дальнейшем», — добавил источник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com