27 сентября 2025, суббота
Каково волокно, таково и полотно

  • Аббас Галлямов
  • 27.09.2025, 18:08
Каково волокно, таково и полотно
Аббас Галлямов

Смерть Кеосаяна напомнила путинским слугам про расплату.

Я согласен, что нельзя радоваться чужой смерти. А вот анализировать ее последствия можно.

Совершенно очевидно, что безвременная кончина обильно сеявшего зло пропагандиста укрепит в рядах противников режима ощущение того, что справедливость существует, а расплата за грехи обязательно придёт. Подобные вещи очень вдохновляют, а ведь мало в чем недовольные нуждаются сейчас так, как во вдохновении.

Мысли о неизбежности расплаты появятся и на другом конце политического спектра — в рядах сторонников властей. Там они тоже возымеют позитивный — деморализующий — эффект.

Дело в том, что творить и одобрять зло многие могут только в момент, когда они искусственно концентрируются на временном и материальном, забывая про вечное и метафизическое. Типичный пример — российская армия, превратившаяся в сборище творящих на земле ад наемников, напоминающих средневековых ландскнехтов. Они делают это не из высоких соображений, а просто потому что им за это хорошо платят. Смерть Кеосаяна напомнит этой публике, что кроме денег есть ещё Бог и грех, есть расплата и адские муки. Это хорошо, пусть думают. Как говорится, имеющий уши — да услышит.

Аббас Галлямов, Telegram

