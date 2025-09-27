Белорусский Минздрав проигрывает битву с гипертонией 3 27.09.2025, 18:27

Более 3 миллионов белорусов страдают высоким давлением, но лечатся эффективно только немногие.

Гипертония остается одной из главных угроз мировому здоровью и экономики. Ее называют «тихим убийцей»: болезнь годами не подает сигналов, пока не приводит к инфаркту, инсульту, хронической болезни почек или деменции. В Беларуси ситуация особенно тревожная: более половины взрослых имеют повышенное давление, но под контролем оно лишь у каждого восьмого. Об этом свидетельствуют данные нового доклада ВОЗ, с которыми ознакомился «Белсат».

«Каждый час более 1000 человек умирают от осложнений, вызванных повышенным артериальным давлением, и большинство этих смертей можно предотвратить», – подчеркивает в докладе Global report on hypertension 2025 генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Сегодня лишь четыре страны смогли добиться того, что больше половины людей с гипертонией держат давление под контролем. В то же время в 99 странах этот показатель не дотягивает и до 20%. По оценке ВОЗ, это огромный неиспользованный потенциал для спасения жизней.

Гипертония удвоилась за три десятилетия и стоит миру триллионы долларов

В 2024 году около 1,4 млрд взрослых 30–79 лет жили с гипертонией, но лишь 320 млн имели артериальное давление под контролем – примерно 23%. С 1990 года доля почти не менялась, но из-за старения и роста населения абсолютное число больных удвоилось (в 1990 их было примерно 650 млн).

«Неконтролируемое высокое артериальное давление ежегодно уносит более 10 млн жизней, хотя его можно предотвратить и вылечить», – отмечает доктор Келли Хеннинг из Bloomberg Philanthropies.

С 2011 по 2025 год сердечно-сосудистые заболевания, включая гипертонию, обошлись странам с низким и средним доходом примерно в 3,7 трлн долларов США. Это не только прямые медицинские расходы, но и утраченная продуктивность, инвалидность и преждевременная смертность.

Беларусь отстает от мира по уровню контроля гипертонии

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в Беларуси гипертонией страдают около 55% взрослых в возрасте 30–79 лет, что составляет примерно 3,2 млн человек. Среди мужчин распространенность составляет 53%, среди женщин – 54%.

Большинство больных знают о своём диагнозе: у 75% заболевание выявлено. Лекарства получают 54%, однако под контролем давление находится лишь у 12%. При этом среди мужчин показатели еще хуже: диагноз поставлен у 66%, лечение получают 43%, а под контролем давление лишь у 8%. У женщин результаты выше: диагноз есть у 81%, лечение получают 63%, но давление удаётся стабилизировать только у 16%.

Таким образом, Беларусь заметно отстает от глобального среднего уровня контроля (34%). Ситуация отражает общую проблему системы: гипертония у большинства выявляется, но эффективное лечение и долгосрочный контроль удается обеспечить лишь немногим.

Соседние страны: кто справляется лучше

В Польше болезнь охватывает больше половины взрослого населения – 57%. Почти все знают о своем диагнозе (76%), большинство получают лечение (70%), и уровень контроля здесь один из самых высоких в регионе – 39%.

В Литве показатели заметно хуже: гипертония есть у 54% взрослых, но несмотря на то что диагноз ставится в трех случаях из четырех (75%), а лекарства получает каждый второй (53%), давление удается стабилизировать лишь у 16%.

Латвия выглядит немного лучше: гипертония встречается у 50% населения, выявляется у 75%, лечение получает 58%, а под контролем давление держат 21%.

В Украине распространенность ниже – 46%, однако и здесь контроль очень слабый. При том что диагноз есть у 71% больных, а лечение назначено 54%, давление удается удерживать в норме только 17% взрослых.

В России гипертония диагностируется у 53% населения. Из них диагноз подтвержден у 61%, лечение получает 45%, но давление под контролем лишь у 23%.

Польша стала одним из примеров для региона. Здесь лечение гипертонии встроили в работу поликлиник, сделали доступными комбинированные препараты и наладили постоянное наблюдение за пациентами. Благодаря этому разрыв между постановкой диагноза и реальным лечением удалось заметно сократить.

«Опыт Польши показывает: при высокой распространенности можно добиться ощутимого прогресса, если внедрить фиксированные комбинации препаратов в первичном звене, выстроить систему напоминаний и регистры контроля», – комментирует профессор Дагмара Херинг из Медицинского университета Гданьска.

Уроки успеха

В мире есть и другие страны, которые показывают успешный опыт борьбы с гипертонией. Например, в Южной Корее за три десятилетия уровень контроля артериального давления вырос с 5% в 1990 году до 56% в 2022-м. Этого удалось достичь благодаря системным мерам: снижению потребления соли, расширению доступа к лекарствам и включению гипертонии в базовый пакет услуг первичной медицины.

Филиппины тоже демонстрируют прогресс. Там в ряде провинций была внедрена инициатива ВОЗ HEARTS, направленная на улучшение профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В пилотных проектах показатель контроля артериального давления достигал 65% – это в три раза выше среднемирового уровня.

В Бангладеш после интеграции программ по гипертонии в систему первичной медико-санитарной помощи доля пациентов с контролируемым давлением выросла с 18% до 58% в тех округах, которые участвуют в программах

Как распознать и контролировать «тихого убийцу»

Гипертония диагностируется, если артериальное давление держится на уровне 140/90 и выше, и это подтверждено при повторных проверках. Согласно рекомендациям ВОЗ, при таких показателях надо начинать медикаментозное лечение. Оптимальное давление – ниже 120/80.

Крайне опасны показатели около 180/120 и выше, особенно если они сопровождаются такими симптомами, как сильная головная боль, боль в груди, одышка, ухудшение зрения или внезапная слабость в руках и ногах. В таких случаях нужно немедленно вызывать скорую помощь.

Решение проблемы гипертонии для любого человека – это сочетание изменений образа жизни и лекарственной терапии. ВОЗ рекомендует снизить потребление соли до менее 5 г в сутки, отказаться от табака, уделять не менее 150 минут в неделю умеренной физической активности, контролировать вес и ограничивать алкоголь.

Но многое зависит и от государства. Чтобы люди могли реально лечиться, нужна доступность качественных тонометров, четкие протоколы для врачей, недорогие и действенные лекарства, а также система наблюдения и профилактики для пациентов.

