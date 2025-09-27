В сети появилась загадка, которую разгадывают только гении 4 27.09.2025, 19:06

Справиться с задачей могут только 2% людей.

В сети появилась новая визуальная загадка, которая заставила многих пользователей изрядно поломать голову, пишет УНИАН. Задача кажется простой: найти слово «гриб» среди хаотично разбросанных букв. Но, по словам авторов, с этим справляются лишь 2% людей - да еще и всего за 12 секунд.

В чем подвох?

Большинство участников инстинктивно начинают искать слово по горизонтали. Но именно это и есть главная ошибка. Чтобы разгадать головоломку, нужно изменить угол зрения: внимательнее присмотреться к вертикалям и даже диагоналям. Именно там скрывается правильный ответ.

Поэтому, попробуйте справиться с этой задачей. У вас всего 12 секунд.

Раскрыть секрет этой головоломки сложнее, чем кажется. С этой задачей справится далеко не каждый.

Подобные упражнения тренируют внимательность и скорость мышления. Ведь мозг привык работать по шаблону - мы автоматически ищем слова в привычном направлении, игнорируя другие варианты. Эта головоломка заставляет выйти за рамки.

