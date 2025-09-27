The Telegraph: Нефтяной блицкриг Украины поразил Путина 27.09.2025, 19:33

Россияне остро ощущают последствия атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Украина продолжает наносить удары по нефтяной инфраструктуре России, вызывая дефицит топлива, панику и экономические трудности по всей стране, пишет The Telegraph.

На заправках в Москве, Крыму и на Дальнем Востоке образовались очереди, цены на топливо выросли, а власти ввели нормирование продажи бензина и дизельного топлива. Кризис вызвали удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и портовым терминалам.

По данным экспертов, атаки сократили переработку нефти почти на 20% в некоторые дни и нарушили экспорт из ключевых портов, ослабляя способность России финансировать войну. Украина также атакует нефтебазы и насосные станции, что повышает внутреннее недовольство и давление на Кремль.

Министр энергетики России Александр Новак пытался преуменьшить ситуацию, заявив о «небольшом дефиците», но аналитики отмечают, что атаки дронов на внутренние поставки топлива серьезно влияют на население и бизнес.

Эксперты отмечают, что дефицит топлива распространяется от Дальнего востока до центральной России, включая Москву, и это первый раз за время войны, когда столица почувствовала последствия боевых действий так близко к гражданской жизни.

«На внутреннем рынке украинские атаки имеют большое влияние. Дроны направлены на объекты, отвечающие за обеспечение внутренних поставок топливом... по всей России наблюдается дефицит, что усиливает и без того напряженный внутренний баланс», — заявил Люк Викенден, аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

Администрация США и ЕС продолжают давление на Кремль: Дональд Трамп призвал Европу полностью прекратить импорт российских энергоносителей, а ЕС ускоряет план выхода от российского газа до конца 2026 года.

Украинские атаки на энергетическую инфраструктуру, по мнению экспертов, стали одними из самых эффективных санкций, ведь влияют быстро и непосредственно на военный бюджет России.

Несмотря на то, что экономика РФ пока выдерживает санкции, дефицит топлива и срывы в поставках обостряют внутренние проблемы и создают дополнительное давление на Путина, подталкивая его к пересмотру стратегии.

«Ситуация не критическая. Россия имеет достаточно запасов нефти и газа, а также финансовых резервов, чтобы преодолеть это неудобство, а цель покорения Украины является гораздо более ценным призом», — сказала Эмили Феррис, аналитик RUSI.

