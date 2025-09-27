закрыть
27 сентября 2025, суббота, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские морские дроны получили новый апгрейд

1
  • 27.09.2025, 19:55
  • 2,276
Украинские морские дроны получили новый апгрейд

Россиянам будет сложнее обороняться.

По меньшей мере с декабря прошлого года украинские морские беспилотники могут оснащаться FPV-дронами для точных ударов по объектам на суше или над водой. А с недавних пор обычные дроны заменили на те, что управляются через оптоволокно. Об этом сообщает военно-аналитический портал Defense Express.

Украинские аналитики обратили внимание на публикацию одного из российских телеграмм-каналов, где оккупанты «распаковывают» трофейный морской дрон, вероятно захваченный во время недавней атаки на порт Туапсе. На опубликованных кадрах хорошо видно, что в середине морского дрона содержатся четыре контейнера с одним FPV-дроном в каждом. И эти меньшие дроны оснащены катушкой с оптоволоконным кабелем.

«Похоже, что для этого была разработана специальная модификация дронов типа Sea Baby, предназначенная для выполнения комбинированных ударов включительно с другими типами морских дронов, в частности камикадзе», - пишет Defense Express.

Аналитики считают, что теперь россиянам станет значительно сложнее отражать комбинированные атаки морских дронов и БПЛА, поскольку теперь просто так заглушить FPV-дроны не получится: благодаря оптоволокну они могут действовать даже под воздействием систем радиоэлектронной борьбы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос