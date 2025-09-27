К дискуссии о смерти Тиграна Кеосаяна

К дискуссии о смерти Тиграна Кеосаяна5
- Гарри Каспаров
- 27.09.2025, 20:16
Газовые камеры не работали бы без пропагандистов.
Смерть Кеосаяна — это не «смерть плохого человека». Кеосаян несёт такую же, а может быть, даже большую ответственность за убийства в Буче, за Мариуполь, за все преступления озверевшей диктатуры.
Будем ли мы скорбеть о человеке, который отвечает за функционирование газовых камер в Освенциме, либо работает в ведомстве доктора Геббельса, выполняя задачи, гарантирующие, что начальником газовых камер всегда будет истинный ариец, правильно понимающий задачу?
Они — пособники убийц. Не случайно в Писании сказано, что сначала было Слово. Я не вижу разницы между Кеосаяном, Симоньян, Соловьёвым и теми, кто отдаёт приказы убивать и убивает. Все они — военные преступники, заслуживающие самого сурового суда и приговора.
Если такой приговор был «приведён в исполнение» высшими силами, то можно по этому поводу только порадоваться: одним мерзавцем, ответственным за смерти и страдания тысяч людей, стало меньше.
Гарри Каспаров, Telegram