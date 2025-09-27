закрыть
27 сентября 2025, суббота, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лавров рассказал пустому залу в ООН, с чем связывает завершение войны в Украине

2
  • 27.09.2025, 21:01
  • 1,920
Лавров рассказал пустому залу в ООН, с чем связывает завершение войны в Украине

Министр иностранных дел РФ повторил мантру о «готовности к диалогу».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия связывает «надежды» на окончание войны в Украине с дальнейшими переговорами с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

«Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске», — сказал Лавров в пустом зале ООН.

По его словам, РФ видит в подходах нынешней администрации США стремление не только способствовать «поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но желание «развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу».

Также Лавров утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы с самого начала открыт к переговорам.

«Россия, как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта», — добавил Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос