Лавров рассказал пустому залу в ООН, с чем связывает завершение войны в Украине 2 27.09.2025, 21:01

1,920

Министр иностранных дел РФ повторил мантру о «готовности к диалогу».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия связывает «надежды» на окончание войны в Украине с дальнейшими переговорами с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

«Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске», — сказал Лавров в пустом зале ООН.

По его словам, РФ видит в подходах нынешней администрации США стремление не только способствовать «поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но желание «развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу».

Также Лавров утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы с самого начала открыт к переговорам.

«Россия, как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта», — добавил Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

