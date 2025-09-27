Лавров рассказал пустому залу в ООН, с чем связывает завершение войны в Украине2
- 27.09.2025, 21:01
Министр иностранных дел РФ повторил мантру о «готовности к диалогу».
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия связывает «надежды» на окончание войны в Украине с дальнейшими переговорами с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
«Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске», — сказал Лавров в пустом зале ООН.
По его словам, РФ видит в подходах нынешней администрации США стремление не только способствовать «поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но желание «развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу».
Также Лавров утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы с самого начала открыт к переговорам.
«Россия, как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта», — добавил Лавров, выступая на Генассамблее ООН.