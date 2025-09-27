Лукашенко придумал продавать конфеты из сухого молока 27.09.2025, 21:07

Краткий курс хождения по граблям.

В Беларуси расширяют производство конфет из сухого молока. Вслед за «Бабушкиной крынкой» этим летом открыла производство в Лиозно «Коммунарка», а буквально на днях тем же самым похвастался государственным СМИ Рогачевский молочноконсервный комбинат — здесь конфеты освоил филиал в Калинковичах, пришет «Салідарнасць».

Стоит напомнить, откуда у этой молочно-конфетной кампании ноги растут. Такое «предложение» еще в 2023 году высказал Александр Лукашенко. И не просто так, а потому что «у нас сухого обезжиренного молока — море», а в Китае «мы подсмотрели их технологии производства».

Уже спустя пару месяцев правителю привезли попробовать первые образцы — правда, делали их на линиях завода медпрепаратов и в виде таблеток. Тогдашний вице-премьер Леонид Заяц осторожно высказался, мол, конфеты очень приятные на вкус, и для потребителя «достаточно неплохой продукт».

«Честно говоря, это не для меня. Но маленькие дети с величайшим удовольствием потребляют это лакомство» — заявил Лукашенко.

Для правителя этого было достаточно, чтобы увидеть бизнес-схему: зачем поставлять в Китай сухое молоко, если можно спрессовать его, в красивую упаковку запаять и поставлять сразу конфеты — и зарабатывать больше?

И не только в Китай, тут же добавил он, но даже в Африку, не говоря уж о России. Сахара мало, обезжиренного сухого молока много, плюс витаминные фруктовые добавки — сплошная польза же! Фантазии, вероятно, распространились бы и на весь мировой рынок, да санкции не позволяют.

Тем не менее, производители услышали, где надо, взяли под козырек и бросились выполнять. Спустя два года массовое производство уже наладили — только в Рогачевском филиале могут за час произвести 60 кило таких молочных конфет-таблеток.

На предприятии уверены, что сладость «Калинка» придется по вкусу не только китайцам, уже «прорабатывается вопрос экспорта в Индию».

Есть, правда, несколько «но», которые не дают заявить о безоговорочном триумфе отечественного пищепрома.

Во-первых, совсем без сахара обойтись не удалось, а содержание молока значительно ниже, чем у китайских производителей.

Во-вторых, цена: в начале 2024 года килограмм импортозамещенных сладостей стоил около 30 рублей, на сегодня — больше 40, что сопоставимо с шоколадными.

В-третьих, аналогичные прессованные конфеты уже производят не только в Китае, но и в России, так что вопрос экспорта не так однозначен.

В-четвертых, если пробежаться по отзовикам и форумам, а также расспросить знакомых белорусов — отечественному потребителю новинка тоже не особо зашла. Производители усиленно расширяют линейку вкусов — например, у могилевского предприятия теперь есть молочные таблетки «Энергия молока» и с кофе, и с малиной, и с арбузом, и с кокосом, и с сыром, и даже с грибами.

А покупатели в большинстве своем отвечают: попробовать интересно, но на вкус — спрессованное сухое молоко с химическими добавками.

«С грибами — вообще, как бульонный кубик», «Необычно, но не вкусно», «Пробовал, разочарован», «Рассыпаются на порошок и липнут к зубам», — отзываются некоторые покупатели.

Да и многие белорусские дети, по словам правителя, «с величайшим удовольствием потребляющие» такие конфеты, тоже воротят нос от таблеток-конфеток.

Но это все неважно. Потому как не для белорусов, будем честны, технологи молоко прессовали. Главное — идея фикс Лукашенко, которому рассказали, что в Китае подобное лакомство очень популярно — вообще, говорят, с ума сходят! А значит, Беларусь как произведет побольше, да как заработает!

Постойте, мы это где-то уже слышали. И не раз. Такие же амбициозные планы, быстро-быстро произвести и быстро-быстро продать, пока спрос есть, были с целлюлозно-картонными комбинатами, с электричеством (привет, БелАЭС), с инновационными кормами от БНБК, с цементными заводами, в конце концов.

