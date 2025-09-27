Главный аэропорт Нидерландов закрывал взлетную полосу из-за дрона 1 27.09.2025, 22:05

Беспилотник заметили пилоты самолета.

В субботу на аэродроме «Схипхол» – главном аэропорту Нидерландов – днем закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон, сообщает NOS.

По сообщению, около 12:10 диспетчерам воздушного движения поступило несколько сигналов от пилотов, которые видели дрон на высоте примерно 150 метров.

В прямой трансляции авиационного споттера на YouTube было слышно, как командир самолета Transavia сообщил диспетчерам, что дрон летит в 50 метрах от его самолета.

По словам правоохранителей, для поиска дрона было задействовано несколько подразделений.

Использовали также полицейский вертолет, но ни дрон, ни его оператора найти не удалось. Спикер предположил, что это «вероятно, кто-то из любителей», ведь после этого дрон больше не наблюдали.

В то же время он назвал «достаточно уникальным» случай, когда авиадвижение на одной из полос останавливают из-за дрона. В течение 45 минут самолеты перенаправляли на другую полосу.

Какой именно это был дрон – неизвестно, но, вероятно, небольшой. Около 13:00 полосу снова открыли.

Полет дронов над аэропортом Схипхол и вокруг него запрещен, ведь это представляет опасность для авиации.

В этом году на нидерландских аэродромах уже зафиксировали 22 сообщения о вероятных дронах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com