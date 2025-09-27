Воевавший на стороне России белорус сознательно сдался в плен ВСУ 1 27.09.2025, 22:11

2,252

Он был вынужден вступить в ряды оккупационной армии.

В плен бойцам 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» Национальной гвардии Украины сдался белорус, воевавший на стороне страны-агрессора России. Об этом 27 сентября сообщила в Telegram пресс-служба бригады.

«Редкий экземпляр среди пленных врагов – гражданин Беларуси. Несколько лет он жил в России, где недавно оказался перед выбором: тюрьма или война. Выбрал второе, подписал контракт и в начале сентября оказался в Украине. Провоевал... только три дня. Прошел лесопосадками мимо сотен тел российских штурмовиков и в конечном итоге сдался гвардейцам бригады Нацгвардии «Спартан», – говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что в плену белорус заверил, что готов перейти на сторону Украины, но попросил скрыть лицо, потому что волнуется за родных в Беларуси.

На видео допроса, обнародованном в YouTube, он рассказал, что знал о войне в Украине. Уверяет: согласился, потому что угрожали тюремным сроком. На вопрос о том, какие впечатления от войны в Украине ответил, что ее нужно завершать.

«Я даже не знаю, как это описать. Ну, когда впервые увидел разрушенные дома, пустые села, поля выжженные, леса. Понятно, что здесь явно они что-то делают не то. То есть «русский мир» здесь не нужен», – сказал пленный белорус.

Он рассказал, что в подразделении, в котором он служил, были русские, египтяне и колумбийцы.

Говорит, когда шел сдаваться в плен, «понимал, что могут прибить», но решил, что «лучше с добрыми намерениями возвращаться, чем по-скотски».

Пленный отметил, что обратно в Россию по обмену возвращаться не хочет.

«Я назад ни ногой. Они [россияне] просто бросают на убой, на пушечное мясо. По два человека, по четыре человека. Там вообще, как спички. Ротацию привезли какую-то, грубо говоря. Все сразу зачехлили – и туда же», – подчеркнул он.

