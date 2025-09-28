В Беларуси начнут действовать новые нормы жилищно-коммунальных услуг
- 28.09.2025, 5:14
Цифры на 2026 год.
В Беларуси установили нормы и нормативы расходов на 2026 год для организаций ЖКХ. Постановление опубликовано на Национальном правовом-интернет портале.
По новому документу, теперь потери тепловой энергии не должны превышать 8,9%, а норма неучтенных расходов воды – 12%.
Кроме этого, были обновлены и другие нормы, включая воду, обслуживание лифта и вывоз мусора:
холодное водоснабжение собственное – не более Br0,2647 на 1 м3 реализованной воды;
водоотведение (канализация) собственное – не более Br0,2023 на 1 м3 отведенных стоков в канализацию;
теплоснабжение и горячее водоснабжение – не более Br15,6206 на 1 Гкал реализованной тепловой энергии;собственного производства;
техническое обслуживание жилого дома – не более Br0,0335 на 1 м3 общей площади жилого помещения;
обращение с твердыми коммунальными отходами – не более Br1,8392 на 1 м3 отходов и не более Br13,1479 на 1 т отходов;
техническое обслуживание лифта – не более Br0,0233 на 1 м3 общей площади жилого помещения.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.