Самое глубокое и древнее озеро Земли таит темную тайну 28.09.2025, 3:55

В нем скрываются каннибалы.

Исследователи считают, что возраст озера составляет не менее 25 миллионов лет. Водоем хранит в себе пятую часть всех запасов пресной воды на планете и скрывает темную тайну.

Байкал – самое древнее озеро в мире, расположенное на юго-востоке Сибири и, как считается, существует уже около 25 миллионов лет. Водоем считается не только самым старым из всех озер на Земле, но также и самым глубоким – до 1700 метров. Эта впечатляющая глубина вмещает примерно 20% незамерзшей пресной воды планеты, пишет IFLScience.

Такой крупный водоем несомненно является домом для невероятного количества необычных и разнообразных видов. Несмотря на то, что озеро покрыто толстым слоем льда в течение почти половину года – около пяти месяцев – оно представляет собой уникальную систему. По оценкам, 80% растений и животных, обитающих в нем, не встречаются больше нигде на планете.

Среди этих уникальных видов – байкальская голомянка: вид без чешуи с полупрозрачным телом длиной около 21 сантиметра. Род Comephorus включает два вида: C. baikalensis и C. dybowski. Помимо любопытной внешности, вид необычен тем, что занимает всю толщу воды – это делает байкальскую голомянку самым глубоководной пресноводной рыбой в мире. Не менее любопытно и том, что голомянки являются каннибалами – они часто поедают собственную молодь. Кроме того, их рацион включает в себя веслоногих рачков, бокоплавов и личинок.

Предыдущие наблюдения показали, что в течение года температура воды в озере Байкал резко колеблется: летом поверхностный слой может прогреваться до 16°C в некоторых районах, но поверхность замерзает с начала января по май. Средняя толщина льда может достигать от 0,5 до 1,4 метра, но в некоторых районах может достигать и 2 метров.

Кроме того, озеро известно загадочными ледяными кольцами, которые появляются в зимние месяцы и настолько огромны, что их можно увидеть из космоса. К слову, благодаря ученым NASA загадка этих невероятных колец была разгадана в 2020 году.

Ученые использовали данные, собранные спутниками и датчиками, размещенными в озере. Результаты показали, что теплые вихри глубоко под поверхностью замерзшего озера создают теплый поток воды по часовой стрелке, даже в более прохладные месяцы. Сила течения наименьшая в центре, где поверхностный лед остается замороженным, но более сильное течение снаружи водоворота может растопить лед, создавая эти удивительные образования, видимые сверху.

Исследователи также обнаружили, что кольца могут быть опасны для водителей, пересекающих замерзшее озеро, поскольку их сложно обнаружить с земли. Чтобы упростить работу, ученые составили интерактивную карту, отмечающую местоположение образовавшихся ледяных колец.

