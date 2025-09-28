Кто в Беларуси может уйти в трудовой отпуск, не отработав полгода 28.09.2025, 8:49

Ответ эксперта.

Главный правовой инспектор труда Минского городского объединения профсоюзов Илона Парафенюк ответила на вопрос, кто в Беларуси может уйти в трудовой отпуск, не отработав полгода, пишет «Комсомолка».

По ее словам, наниматель обязан предоставить трудовой отпуск за первый рабочий год еще до истечения шести месяцев работы некоторым категориям работников. Это возможно по желанию работника в формате полного отпуска. Второй вариант - «предоставление отпуска пропорционально отработанной части рабочего года, но не менее 14 календарных дней».

В число таких сотрудников входят как женщины перед отпуском по беременности и родам либо после него, так и не достигшие 18 лет. Еще в списке имеющих правило на отпуск до наступления полугодового срока работы принятые в порядке перевода работники, совместители, чей трудовой отпуск на их основном месте приходится на период до шести месяцев работы по совместительству.

Указанные особенности по предоставлению отпуска касаются участников Великой Отечественной войны, а еще матери (мачехи) либо отца (отчима), которые воспитывают двое и более детей, которым не исполнилось 14 лет (или ребенка-инвалида до 18 лет). В перечне и работники, получающие образование. Речь как про общее среднее, так и профтех-, среднее специальное, высшее образование. А еще послевузовское, специальное на уровне общего среднего образования (вечернее или заочное).

Инспектор отмечает и другие случаи, которые могут быть предусмотрены коллективным договором, соглашением или трудовым договором. Вместе с тем Илона Парафенюк выделила работающих жен (мужей) военнослужащих.

«По их желанию трудовой отпуск предоставляется одновременно с отпуском их мужей (жен)», - сказала специалист.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com