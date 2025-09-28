В Молдове начинаются судьбоносные выборы 28.09.2025, 9:07

1,546

Решается европейское будущее Кишенева.

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове пройдут судьбоносные парламентские выборы, которые имеют решающее значение для проевропейского курса страны. Попытки России повлиять на ход и результат этого голосования являются одними из самых мощных за последние годы, пишет New Voice.

До сих пор в парламенте Молдовы большинство имела прозападная либеральная партия «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS), которая с большим отрывом выиграла выборы в 2021 году, набрав более 52% голосов. Основательницей этой партии является проевропейский президент Молдовы Майя Санду, курс которой на вступление страны в ЕС в значительной степени базируется на парламентской поддержке. Год назад, осенью 2024-го Санду была переизбрана главой государства.

Однако выборы 28 сентября грозят нанести удар по монобольшинству PAS, которая имела более 60 мест в 101-местном парламенте и не нуждалась в коалиционных партнерах для создания правительства. Как показал сентябрьский опрос WatchDog.MD и Центра социологических исследований CBS Research, партия Майи Санду занимает первое место в предпочтениях граждан Молдовы, однако скорее всего потеряет большинство.

Согласно данным этого опроса, за несколько недель до выборов пропрезидентскую и проевропейскую партию PAS готовы были поддержать 29,7% избирателей. Больше всего шансов занять второе место имеет «Патриотический блок» — объединение пророссийского экс-президента-социалиста Игоря Додона и его союзников (13,2%). Третьей по популярности идет еще одна пророссийская политсила — «Наша партия» (7,5%) во главе с Ренато Усатым. Поэтому в итоге партии Санду, скорее всего, придется формировать коалиционное правительство.

Неопределенность итоговой конфигурации парламента усиливает тот факт, что больше всего молдаван — 26,8% граждан — заявили, что еще не решили, за кого будут голосовать. Поэтому их голоса могут итоге значительно повлиять на результат выборов в Молдове.

Огромную роль будут играть и голоса молдавской диаспоры, которая обычно поддерживает проевропейские силы, в частности Майю Санду и ее партию. Чтобы привлечь как можно больше этих голосов, за несколько месяцев до выборов правительство Молдовы расширило список стран, в которых молдаване смогут отправлять свои голоса по почте (в частности в этот перечень, куда входят Канада, США и страны Скандинавии, добавили Японию и Австралию).

Тогда как для России парламентские выборы в Молдове являются новой попыткой вернуть страну в свою зону влияния и усилить политическую роль подконтрольных Москве сил.

22 сентября, менее чем за неделю до выборов, агентство Bloomberg рассказало о разработанном Россией плане вмешательства в выборы, который имеет целью отстранить партию PAS и Майю Санду от власти и сорвать путь Молдовы в ЕС. Как свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось агентство, план включает такие российские тактики, как вербовка молдаван за рубежом для голосования, организация деструктивных протестов (в частности с привлечением криминальных группировок «для организации насильственных провокаций во время выборов и протестов после них») и широкомасштабная дезинформационная кампания в социальных сетях. По данным Bloomberg, Москва также может планировать демонстрации с требованием отставки Санду в случае поражения ее партии или же попытки дискредитировать результаты голосования, если она победит.

Поэтому голосование 28 сентября «является еще одним испытанием Молдовы на стойкость перед лицом постоянного вмешательства России в выборы и более широких тактик гибридной войны», напоминает американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Центральная избирательная комиссия Молдовы зарегистрировала 21 участника выборов, что является рекордным показателем для парламентских выборов в этой стране. Претендовать на место в парламенте могут политические партии (проходной барьер 5%), блоки (должны набрать 7%) или независимые кандидаты (барьер 2%).

CSIS напоминает, что в этом году одной из ведущих тем нынешней кампании стала энергетическая безопасность Молдовы — после того, как Россия прекратила поставки газа в сепаратистский регион Приднестровье. Это привело к отключениям электроэнергии и росту расходов для домохозяйств по всей Молдове. Хотя ситуация в итоге была решена при поддержке Европейского Союза, она стала ударом по доверию к проевропейскому правительству страны и способствовала подпитке нарративов Кремля о том, что Майя Санду и пропрезидентское правительство не в состоянии решить энергетические проблемы страны. Также РФ пытается сыграть на теме якобы отсутствия прогресса в борьбе с коррупцией, которая является ключевым компонентом политической платформы PAS.

