В октябре белорусов ждут перемены

Многие повлияют на толщину кошельков.

«Революция» на границах стран Евросоюза, изменения по автостраховкам, подросшие цены на школьные обеды, новые правила расчета ЖКУ. Все это ждет белорусов в следующем месяце. Некоторых изменений придется подождать до середины месяца, но некоторые заработают уже с 1 октября, пишет Telegraf.news.

Оплата «коммуналки» по-новому

Еще в августе Совет министров Беларуси принял большое постановление, которое скорректировало порядок расчетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Документ, который официально вступит в силу с 1 октября, изменил сразу несколько принципиальных моментов, связанных с оплатой коммунальных услуг.

Во-первых, существенно изменятся условия оплаты ЖКХ для так называемых «тунеядцев» - лиц, официально не занятых в экономике страны. С 1 октября им начнут начислят плату за отопление, подогрев воды, газоснабжение по 100%-ным («экономически обоснованным») тарифам . Причем это правило будет действовать независимо от того, кто еще прописан в квартире, принадлежащей такому человеку, а если у такого собственника есть несколько квартир, полный тариф будет применяться во всех.

Во-вторых, в этом же документе прописали новые правила перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг в случае, если человек не проживает в своей квартире свыше 10 суток подряд по месту жительства.

В-третьих, правительственное постановление предоставило новую льготу для дачников. Если точнее, воспользоваться льготой на ЖКУ, включая электроэнергию, смогут те, кто по закону имеет право на льготы на жилищно-коммунальные услуги. Раньше льготники могли воспользоваться льготными тарифами только по месту жительства, а с 1 октября - и по месту фактического пребывания .

Цены на питание в школах и детсадах

С 1 октября начнут действовать новые нормы расходов на питание детей в школах и детских садах. От этой нормы напрямую зависит та сумма, которую насчитывают родителям школьников и дошколят за питание детей в учреждении образования.

В среднем нормы расходов на питание выросли на 5% , следовательно, примерно на столько вырастут расходы родителей на школьное питание детей. Сама сумма зависит от нескольких факторов - возраста ребенка, типа учебного заведения, а также количества часов, которое он проводит в стенах школы или сада.

Изменения по автостраховкам

Некоторые октябрьские новшества заработают только в середине месяца. Так, с 15 октября вступит в силу новая редакция Правил определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Их привели в соответствие с мартовским Положением об обязательном страховании, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 18 марта 2025 г. № 108.

Этот указ предоставил автовладельцам возможность платить страховые взносы в безналичной форме с использованием соответствующих платежных средств. Но самым значимым новшеством стало то, что теперь размеры страховых взносов по обязательному страхованию владельцев транспорта должны указывать в базовых величинах (фактически – в рублях), тогда как до этого значения указывали в евро.

Согласно разъяснениям Национального правового интернет-портала, в новой редакции Правил прописали, что размер вреда, причиненному авто в аварии, определяется исходя из стоимости ремонта и/или обесценения частей автомобиля, а также общей стоимости транспортного средства на дату оценки. При этом все расчеты – стоимость самого авто, цена на запчасти и материалы для ремонта, а также стоимость ремонтных работ должны определяться в рублях .

«Иностранные валюты допустимы в расчетах с последующим перерасчетом их в национальную валюту по официальному курсу Нацбанка по отношению к этим валютам на дату оценки», - пояснили на Национальном правовом интернет-портале.

Новые правила на границах ЕС

С 12 октября на границах стран ЕС, входящих в Шенгенское соглашение, должна заработать новая цифровая система регистрации граждан из стран, не входящих в ЕС - EES. Она заменит штампы в паспортах.

Система контроля будет собирать биометрические данные иностранцев, въезжающих в ЕС с краткосрочным визитом (до 90 дней за 180 дней). Речь об отпечатках пальцев, фотографиях, личных данных из документов и так далее.

Регистрация через EES станет обязательной независимо от вида транспорта, на котором иностранец передвигается, — автомобиль, автобус, самолет, поезд или паром. Однако многие страны ЕС внедрять систему будут постепенно, в течение полугода, а не на всех пунктах пропуска сразу.

