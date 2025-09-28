Британия построит стену из дронов, чтобы защитить Европу от России 28.09.2025, 9:47

Фото: AP

В ее основу лягут недорогие БПЛА, разработанные вместе с Украиной.

Британия будет использовать дроны для создания «беспилотной стены», которая будет защищать НАТО от агрессии РФ. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, передает The Telegraph.

Новые недорогие беспилотники, которые разработаны вместе с Украиной, являются частью новой стратегии сдерживания самолетов и дронов российского диктатора Владимира Путина на восточном фланге альянса.

Европейские министры были обеспокоены из-за вторжения РФ в воздушное пространство Польши и Эстонии, из-за чего Великобритания развернула самолеты RAF Typhoon над Польшей, чтобы продемонстрировать силу Москве.

Также российское «гибридное» вторжение БпЛА произошло на этой неделе в Дании и Норвегии.

В то же время Хили заявил для The Telegraph, что «безрассудные» и «опасные» маневры получат ответ со стороны стран НАТО, а именно новые меры защиты границ.

